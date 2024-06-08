مكتوم بن محمد: مستقبل دبي أفضل بسواعد أبنائها وطاقاتهم

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن فخره بما حققه فريق فرجان دبي وبقدرات شبابنا وإبداعاتهم التي تثبت يوماً بعد يوم أنّ مستقبل دبي أفضل بسواعد أبنائها وطاقاتهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «حوّل فريق فرجان دبي العمل التطوعي إلى رحلة عطاء رائعة تبدأ من أهل دبي وتعود إليهم، وقدّموا خلال الفترة الماضية أكثر من 56 فعالية ومبادرة حضرها أكثر من 320 ألف شخص، واستطاعوا عبر هذه التظاهرة المجتمعية ترسيخ التواصل بين كافة فئات المجتمع وإبراز المشاريع الوطنية ودعمها ودعم أهل دبي في أهم المواقف والظروف».

وأضاف سموه: «فخور بما حققه فريق فرجان دبي، وبقدرات شبابنا وإبداعاتهم التي تثبت يوماً بعد يوم أنّ مستقبل دبي أفضل بسواعد أبنائها وطاقاتهم».

النائب الأول لحاكم دبي:

• فخور بما حققه فريق فرجان دبي، وبقدرات شبابنا وإبداعاتهم.