الرياضيات تلبي توقعات طلبة الثاني عشر

أعرب طلبة الصف الـ12 بمساريه العام والمتقدم، عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الرياضيات، إذ جاء مطابقاً للنماذج التي تدربوا عليها مسبقاً.

وتفصيلاً، أفاد عدد من الطلبة في مدارس دبي، سعيد الشافع، وماجد عبدالحميد، وسليم الشماع، ومحمد عبدالحميد، وعمر صبحي، بأن أسئلة امتحان الرياضيات الكتابي حاكت مهارات التفكير العليا، في حين راعى الاختبار الإلكتروني جميع المستويات الدراسية للطلبة، ومع ذلك، فإنه يتيح لهم تحقيق الدرجات النهائية في المادة أو التفوق فيها، لافتين إلى أن اللجان شهدت حالة من الانضباط الكبيرة، حيث وفر المراقبون لهم أجواء مناسبة للإجابة عن الأسئلة، كما تم التأكيد عليهم بعدم اصطحاب هواتفهم المتحركة والأجهزة الذكية، مثل الساعات الذكية، والسماعات.

وكشفت المدارس الحكومية التابعة للفرع المدرسي الأول، عن تفعيل مرحلة جديدة لـ«أكاديمية تمكين الرقمية»، لمساعدة الطلبة في الاستعداد والتدريب الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الأول، في إطار تنفيذ خطة دعم الطلبة، وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، عن طريق برنامج «تيمز» خلال الفترة المسائية.

ويكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع، وتستهدف المواد الأساسية، مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية، ويستهدف البرنامج كل الطلبة، بهدف تأمين فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم، تدعم جودة حياتهم، وترفع كفاءة أدائهم.