«صحة دبي» تطلق مشروع «المعايير الصحية لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء»

أطلقت هيئة الصحة في دبي، مشروع «المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في إمارة دبي»، بالتعاون مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء «UNOS» ويتضمن حزمة من المعايير الصحية التنظيمية التي وضعتها الهيئة ضمن جهودها المستمرة لتطوير مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى، وبما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في إمارة دبي.

تهدف المعايير الصادرة عن الهيئة إلى تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في مجالات زراعة الكبد والبنكرياس وزراعة القلب والرئة والزراعة الترميمية للأطراف والأنسجة الوعائية والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية «المتبرع الحي».

وفي هذا الإطار نظمت هيئة الصحة بدبي ورشة عمل تعريفية بالمعايير الصحية الجديدة لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارة، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين ونحو 200 شخص من المعنيين والمهتمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

كما حضر الورشة عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية على مستوى الدولة، ومنهم الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، والدكتورة ماريا جوميز، مديرة المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وعدد من الخبراء المختصين في الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء. وناقشت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية إصدار المعايير الصحية الجديدة التي جاءت لتتوافق مع التشريعات السارية المنظمة للخدمة في الدولة، وضمن أفضل الممارسات في هذا المجال لضمان امتثال المنشآت والمهنيين الصحيين لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة.

حددت المعايير شروط وضوابط تقديم الخدمة ومتطلبات المنشآت الصحية والأفراد المهنيين، وبما يضمن توحيد الإجراءات وتقديمها ضمن أفضل الممارسات.

وأكد الدكتور مروان الملا، من هيئة الصحة بدبي، أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز البرنامج الوطني لدولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء، وتوفير نظام رعاية صحية فعال ومتكامل، قائم على التميّز والرعاية الصحية عالية الجودة في جميع المجالات.