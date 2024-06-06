"الأرصاد": فرص لسقوط أمطار نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم، يكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، يصبح صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأحد المقبل سيكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.