مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال تستعدُ لإطلاق لُعبة "تعرفني؟" التفاعلية

ضمن مسيرتها الرائدة في مجال دعم الأسرة وتمكينها وتعزيز قدراتها، تنظم مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال، فعاليةٍ لإطلاق لُعبة "تعرفني؟" تتضمن مجموعةً من الأنشطة المتنوعة تقدم للأسر والأصدقاء مجاناَ على مدار ثلاثة أيام في الفترة من( 7 - 9 ) يونيو في ستي سنتر مردف – بمنطقة السنترال جاليريا من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً.

وتهدف المؤسسة من خلال إطلاق هذه اللعبة التفاعلية إلى بناءِ العلاقات وتعميق المعرفة بين الأفراد في المحيط المقرب، سواءً كانوا أصدقاء أو أفراد عائلة، حيث تتمحور فكرة لُعبة "تعرفني؟" حول طرح الأسئلة التي تكشفُ جوانب مختلفة من شخصيات أفراد الأسرة والأصدقاء عن اهتماماتهم وتجاربهم وأحلامهم، بما يُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين، والتعرُّف بشكلٍ أعمق على بعضهم البعض في جوٍ من المرح والتفاعل الإيجابي.

و أكدت مدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة شيخة سعيد المنصوري، أنَّ إطلاق لعبة "تعرفني؟" تعكس حرص المؤسسة على تقوية أواصر الروابط الأُسرية والمجتمعية، كما تأتي ترجمةً لقيم المؤسسة ورؤيتها في ترسيخ الروابط الأسرية والاجتماعية.، مُعربة عن تقديرها وامتنانها لشركة ماجد الفطيم التي منحتنا منصة لتنفيذ هذه الفعالية المُميزة .

وأشارت إلى أنَّ هذه اللعبة ستُسهِم بشكلٍ كبير في تعزيز التفاعل والتفاهم بين أفراد الأسرة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابيّ على المجتمع ككُلّ، إضافةً إلى أنها تأتي في إطار سلسلةٍ من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأسرة والطفل التي أطلقتها المؤسسة مُنذُ مطلع العام الجاري.

هذا وسوف تتضمن الفعّالية العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة والأصدقاء، مما يجعلها فُرصةً مثالية لقضاء وقتٍ مُمتع ومفيد.، وتدعو مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال المجتمع للمشاركة في هذه الفعالية التفاعلية للتعرُّف على لُعبة "تعرفني؟" التي تُعدُّ إضافةً قيّمة لتعزيز الاواصر الأسرية.