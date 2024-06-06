محمد بن راشد: استدامة البيئة ضمان للتقدم الحضاري للبشر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استدامة البيئة هي استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر.

وجدد سموه، الدعوة إلى المجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كل التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في «COP28».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: «في اليوم العالمي للبيئة.. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كل التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في (COP28)، ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها، لأن استدامة البيئة هي استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر».

نائب رئيس الدولة:

. نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ التعهدات في التوافق التاريخي في «COP28».