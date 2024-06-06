147% زيادة مساحات التخزين والخدمات اللوجستية في «دبي للعلوم»

أعلن مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات علوم الحياة والبحث والتطوير والرعاية الصحية، أمس، مشروع التوسعة الذي يجري تنفيذه حالياً في المجمع العلمي لتوفير المزيد من المساحات المخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية في هذه الوجهة بنسبة تزيد على 147%.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مجمّع دبي للعلوم في معرض التكنولوجيا الحيوية العالمي «بايو 2024»، الذي يُعقد في كاليفورنيا في الفترة بين 3 و6 يونيو الجاري. ويسهم المشروع في تعزيز قدرة مجمّع دبي للعلوم على تلبية الطلب المتزايد على المساحات التجارية من الفئة الأولى، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو قطاع البحث والتطوير.

وستسهم الـ200 ألف قدم مربعة الإضافية من مساحات التخزين والخدمات اللوجستية الجديدة في تلبية احتياجات القاعدة المتنامية من العملاء في مجمع دبي للعلوم، التي تضم أكثر من 500 عميل، بما في ذلك عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات علوم الحياة والطاقة والبيئة، فضلاً عن 6500 موظف متخصص في تلك العلوم لتسريع وتيرة الابتكار في مجال البحث والتطوير.

وأشار النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمع دبي للعلوم،

مروان عبدالعزيز جناحي، إلى أن تقدم أي دولة يرتبط بوتيرة الابتكار العلمي فيها، والتزامها الراسخ تحقيق التميز الشامل القائم على الأدلة، مؤكداً سعي «دبي للعلوم» لاستقطاب ألمع العقول من حول العالم في مجالات البحث والاختبار والتصنيع والتوزيع ودعم النمو المستدام، تزامناً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية «نحن الإمارات 2031».