شاطئ

طالبت سيدات في أبوظبي بتغطية المنطقة المخصصة لهن في شاطئ الحديريات العام، بما يسمح لهن بالخصوصية في السباحة، كما طالبن بفتح الشاطئ لهن للسباحة في السادسة صباحاً، أسوة ببقية مناطق الشاطئ، وكذلك تنظيف منطقة السباحة من الحصى والحجارة.

كلاب

شكا مرتادون لشاطئ الكورنيش في الفجيرة وجود كلاب سائبة على الكورنيش وفي المناطق القريبة منه، لافتين إلى أنها تسير في كثير من الأحيان على شكل مجموعات، وتظهر بين فترة وأخرى خصوصاً في الفترة المسائية، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في الأمر، والقضاء على هذه الظاهرة.

إزعاج

اشتكى سائقون على طرقات منطقة السلمة في أم القيوين، من قيادة بعض الشباب درّاجات نارية بشكل متهور، مشيرين إلى أن هذه الدراجات غير مرخصة، كونها لا تحمل لوحات أرقام مرورية. وقالوا إن سائقي تلك الدراجات يسيرون بسرعات عالية، خصوصاً في الفترة المسائية، فضلاً عن التسابق في ما بينهم، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، كما أنه يربك سائقي المركبات، فضلاً عن أن هذه الدراجات تُصدر ضجيجاً عالياً ومزعجاً، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في الأمر.

صيدليات

قال مرضى يتعاملون مع مستشفيات خاصة، إنهم يعانون تأخيراً كبيراً لدى بعض الصيدليات في صرف الأدوية، مشيرين إلى أنهم ينتظرون ساعات طويلة في ظل تكدس المرضى حتى الحصول على موافقة شركة التأمين لصرف الأدوية، لذا يطالبون بالنظر في هذا الأمر، سواء من قِبل المستشفيات أو من شركات التأمين لإيجاد حل وآلية معينة لمنع التأخير.