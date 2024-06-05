رئيس الدولة يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية الإستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا.