محمد بن راشد: في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها .. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28 .. ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها .. لأن استدامة البيئة هو استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر ..