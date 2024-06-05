عبور

قال سائقون في مدينة العين، إنهم يعانون عبور بعض الأشخاص من جنسيات دول مختلفة لكثير من طرق المدينة عبر الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة. وأشاروا إلى أن عبورهم العشوائي للطرق يشكل خطراً على حياتهم وربكة للسائقين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

سلوك خاطئ

اقترح قراء على الجهات المعنية بالدولة توعية السائقين الذين يقومون بوضع عبوات العطور في مركباتهم في ظل وقوف المركبات تحت أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة الطقس، إذ يشكل هذا خطورة كبيرة تتمثل في احتمال انفجار تلك العبوات داخل المركبات وتسببها في حرائق.

سرعة

تتميز الطرق على مستوى الدولة بجودة عالمية عالية، تراعي جميع متطلبات السلامة والأمان عليها، لذا طالب قراء الجهات المعنية بالنظر في أمر رفع سرعة طريق (العين - دبي) من سرعة 140 كيلومتراً بالساعة إلى سرعة 160 كيلومتراً، أسوة بطريق (العين - أبوظبي) وطريق (أبوظبي - السلع).

دراجات

شكا سكان يمارسون رياضة المشي على الكورنيش وبحيرة خالد في الشارقة سلوك بعض سائقي الدراجات الهوائية الذين يستخدمون المسارات المخصصة للمشاة في السير بدراجاتهم عليها، رغم وجود ممرات خاصة للدراجات، ما يشكّل خطراً عليهم خلال ممارسة الرياضة، كما يزعج المتنزهين ويعرّضهم لخطر الدهس من قِبَل تلك الدراجات.