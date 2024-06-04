إطلاق مجموعة دعم تقني لتطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات»

أعلنت رئاسة COP28 إطلاق مجموعة التعاون التقني المشترك لدعم تطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، وذلك خلال فعالية حملت عنوان «حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً»، ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.

وتُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وكان الإعلان عن مجموعة «التعاون التقني المشترك» (TCC) قد تم لأول مرة في يوم «الغذاء والزراعة والمياه» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.

وأكد الرئيس التنفيذي لـCOP28، عدنان أمين، أهمية إطلاق هذه المجموعة، وقال إن COP28 تمكن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات، وشهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسة حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي.