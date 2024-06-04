«الشؤون الإسلامية» تحذّر من منصات رقمية غير مرخصة لتعليم القرآن

أهابت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالمواطنين والمقيمين الحرص على أبنائهم وبناتهم من المنصات الرقمية، التي تمارس تعليم القرآن الكريم بغير ترخيص. وشدّدت الهيئة على أن تشريعات الدولة تحظر على غير المرخصين ممارسة أي نشاط في التعليم الديني أو تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، حرصاً على التعليم الصحيح والتحصين الفكري للأجيال. وأشارت إلى أنها رصدت العديد من غير المؤهلين وغير المرخصين الذين يستهدفون أبناءنا وبناتنا تحت دعايات ترويجية لتعليم القرآن الكريم وتقويم النطق الصحيح للأطفال. وحذّرت الهيئة من أن مثل هذه الممارسات تعرض المنتهكين لقوانين الدولة للعقوبات والجزاءات القانونية المشددة، وطالبت أولياء الأمور بعدم الاستجابة لهذه الدعايات الترويجية والحرص على تعليم أبنائهم من خلال المراكز القرآنية المرخصة.