حاكم الشارقة: سنشيّد ملعباً على قمم الجبال لنادي كلباء وآخر لخورفكان

بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأندية إمارة الشارقة التي استطاعت الصمود في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024 واعدا نادي كلباء بملعب على قمم الجبال الباردة على ارتفاع 850 قدماً فوق سطح البحر ونادي خورفكان بملعب آخر على ارتفاع 900 قدم مشدداً سموه على ضرورة أن تحمل شعارات الأندية هوية المدينة التي تنتمي إليها وأن ترعى أبناء إمارة الشارقة وتمنحهم الأولوية كما كشف سموه عن مشروع "مجمع الشارقة العلمي" الذي سيضم 10 آلاف مجلد جمعهم سموه بنفسه ليستعرض التراث والفنون والعلوم بأسلوب مميز.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة "نبارك لأندية إمارة الشارقة التي استطاعت الصمود في دوري أدنوك للمحترفين وإن شاء الله سيكون بعد هذا الصمود مكافآت فمنهم من وصلتهم مكافآت ومنهم من ينتظر ونحن الآن نعمل على تطوير هذه الأندية حيث يتم تطوير نادي كلباء بشكل كبير بداية من الطرق المحيطة به ورفع المنطقة كلها وهذا جزء من المكافأة علماً بأنني كنت أتابع مباريات نادي كلباء وكنت أتصل بهم في الملعب وهم اجتهدوا وحاولوا لكن الحظ لم يحالفهم ونحن نتمنى لمن أخفقوا في هذه المسيرة أن يجتهدوا وكلباء موعودة بإذن الله بملعب على قمم الجبال الباردة على ارتفاع 850 قدماً فوق سطح البحر بفارق في درجات الحرارة يبلغ نحو 10 درجات وجو خال من الرطوبة فجميع هذه العوامل تؤثر في مستوى اللعب".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة " يقع نادي خورفكان في منطقة حارة مليئة بالجبال لذا سنبني ملعباً آخر في مدينة خورفكان على ارتفاع 900 قدم وبالنسبة لشعارات الأندية لابد وأن يكون النادي يتبع المدينة التي ينتمي إليها بداية من اسمه وصولاً إلى الاهتمام بتراث المدينة والحفاظ عليه وخير مثال على ذلك هي قناة الوسطى من الذيد فعندما افتتحنا القناة سألت القائمين عليها: هل تبقى شيء من تراثهم وأهازيجهم وتقاليدهم لم تتناوله القناة؟ فأجابوا بأن كل شيء موجود ونحن نقول في ذلك "أبت البداوة أن تفارق أهلها" فنحن نحافظ عليها لدرجة أنه إذا أخل أحد المذيعين باللهجة نقول له لا تتكلم بغير لهجة أهل المنطقة وبحمد الله قناة الوسطى معروفة ولها متابعون من ليبيا ومن الصحراء الغربية في مصر" ونحن نوصي الهيئات الإدارية في أندية الإمارة برعاية أولادنا المواطنين ونقول لهم "عيالنا لهم الأولوية".

وحول مجمع الشارقة العلمي قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي "يتضح دور المجمع من اسمه "علمي" فيضم التراث والفنون ويعرضهم بأسلوب مميز ويختلف دوره عن "دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي" فهي تضم الوثائق والعديد من المواد كالصور وغيرها بينما مجمع الشارقة العلمي يضم مجلدات يبلغ ارتفاع المجلد الواحد متراً وعرضه أقل من المتر يتم وضعه على جهاز ليجلس الزائر في المبنى المشيّد على شكل استراحة ويبحث عن كل ما يريده بسهولة حيث توجد كتابة توضيحية أسفل كل لوحة وقبل خروج الزائر من المبنى يحصل على نسخة مطبوعة من اللوحة التي يريدها ويقع مجمع الشارقة العلمي على الجهة اليمنى بعد ميدان معهد التراث قبل مدخل الجامعة القاسمية".

واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً "لقد جمعت مجلدات مجمع الشارقة العلمي بنفسي وعددهم 10 آلاف مجلد وسبق وأهديت مصر 10 آلاف مجلد بعد حريق المجمع العلمي المصري بالقاهرة في 17 ديسمبر 2011 وقلت لهم حينها "أريد أن يكون الحريق وكأنه لم يحدث" ونحن نتمنى التوفيق للجميع".