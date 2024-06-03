الموارد البشرية لحكومة دبي تستعرض مشاريعها الحالية والمستقبلية

استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعكف على تنفيذها لتعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة، وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.

وسلّط فريق عمل الدائرة، خلال اجتماع موسع برئاسة مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وبحضور مديري الموارد البشرية والمديرين التنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، الضوء على مجموعة من المشاريع التي تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، ووضع الأسس المثلى لتطوير منهجيات تمكين كوادر منظومة العمل الحكومي.

وأكدت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الالتزام باعتماد نهج الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتمكين القوى العاملة الإماراتية من التكيف مع المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن الدائرة تهدف من خلال هذه المشاريع الطموحة إلى خلق بيئة عمل متكاملة وداعمة، تُعزز إنتاجية الموظفين وتُسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وتناول الاجتماع، مشاريع «إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي»، و«هندسة وظائف حكومة دبي»، و«تمكين إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية»، و«الإطار العام لتأهيل الموارد البشرية الحكومية - مركز دبي لمهارات المستقبل»، نظراً لدوره في تطوير قوى عاملة تنافسية تمتلك المهارات التخصّصية اللازمة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية عبر التحوّل الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت المناقشات، مشروع «مراجعة قرار المخصصات المالية» الحالي لموظفي حكومة دبي، لدراسة مستوى تنافسية التعويضات والبدلات لضمان استقطاب واستبقاء الكفاءات المتميزة.