7 مزايا حصرية تمنحها "الإقامة الذهبية" لحامليها

أفاد تقرير للحكومة الرقمية أن التأشيرة الذهبية تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، وتشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح برنامج الإقامة الذهبيّة، من قِبل حكومة دولة الإمارات بهدف إتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، ويتم إصدار الإقامة الذهبيّة لمدّة 5 أو 10 سنوات، وذلك حسب الفئة.

وحددت الحكومة الرقمية سبع مزايا حصرية يتمتع بها حامل الإقامة الذهبية وتشمل : تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية، تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج دولة الإمارات لفترة تتجاوز الـ 6 أشهر، عدم الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، تتيح إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي، بما يشمل الزوج والأبناء، لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم، يمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

وذكر تقرير الحكومة الرقمية أن متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية تعتمد على الفئة التي يندرج تحتها مقدم الطلب، سواء كان ضمن فئة المستثمرين أو المواهب أو رواد الأعمال.

بالنسبة لمن يستثمر في صندوق استثمار عام، فهو مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات بدون ضامن، بشروط إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تفيد بوجود وديعة بقيمة 2 مليون درهم، إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة الذي يبين أن حصة رأس المال المستثمر فيها لا تقل عن 2 مليون درهم، إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه مالك أو شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا

كما يجب عليه امتلاك رأس المال شكل تام بحيث لا يكون قرضاً؛ تقديم دليل على وجود تأمين صحي لك ولأسرتك (إن وجدو).

وبالنسبة لمن يمتلك عقارا أو مجموعة عقارات، يجوز له الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط ودون الحاجة لضامن، بعد استيفاء المتطلبات .

ويمكن الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات إذا كان الشخص من رواد الأعمال ويمتلك مشروعا اقتصاديا ذي طابع تقني أو مستقبلي يعتمد على المخاطر والابتكار.

كما يمكن لأصحاب المواهب والتخصصات النادرة ، الحصول على الإقامة الذهبية، وتشمل هذه الفئة الأطباء، العلماء، المبدعون من أهل الثقافة والفن، المخترعون، المدراء التنفيذيون، المتخصصون في المجالات العلمية ذات الأولوية، الرياضيون، حملة شهادات الدكتوراه، وغيرهم من أصحاب التخصصات

وتشمل الفئات المؤهلة أيضا المتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم، والطلبة النابغون، وطلاب المدارس الثانوية، وطلاب الجامعات الإماراتية، وطلاب الجامعات الأجنبية، ورواد العمل الإنساني ، والعاملين في خط الدفاع الأول

الإقامة الذهبية "بلمسة واحدة"

أشارت الحكومة الرقمية إلى أنه تم إطلاق الخدمة الشاملة للإقامة الذهبية "بلمسة واحدة" لتسهل على المتعاملين تقديم طلبات الإقامة الذهبية وتجديدها بكل يسر، وتوفير قتهم وجهدهم.

وذكرت أن الخدمة الشاملة للإقامة الذهبية تهدف إلى اختزال المسافات وتوحيدها عبر باقات متكاملة لإنجاز طلب الترشح للإقامة الذهبية، وإصدار التأشيرة، وتسوية الوضع، وإصدار الإقامة والهوية مع إمكانية تجديدهما بخطوة واحدة فقط.

ويمكن الاستفادة من الخدمة وتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو تطبيقها الذكي على متجر غوغل أو متجر أبل