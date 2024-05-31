بنك دبي الإسلامي يدعم هيئة الأعمال الخيرية العالمية بـ 12 مليون درهم

قدم "بنك دبي الإسلامي" 12 مليون درهم إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية بهدف دعم الفئات التي تستحق الزكاة من الأسر المتعففة وغير القادرة داخل دولة الإمارات.

وأكد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن بنك دبي الإسلامي يعتبر شريكاً للهيئة في مسيرة الخير والعطاء، وهذا النوع من المبادرات يعد تجسيدا للقيم النبيلة التي يؤمن بها البنك الذي يسهم منذ سنوات بإعانة آلاف الأسر وتفريج كرب الكثير من الغارمين وجمع شملهم بأحبتهم في خطوة تجسد أجمل صور التكافل الاجتماعي.