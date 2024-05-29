محمد بن راشد: مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على منصة "إكس": "4000 اعلامي في أكبر تجمع للإعلاميين العرب في قمة الإعلام العربي في عامها الـ22 نبارك للفائزين بجوائز الإعلام العربي وجائزة رواد التواصل الاجتماعي ... مستمرون في دعم القطاع الإعلامي العربي وتكريم المبدعين العرب".