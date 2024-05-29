رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، سعدت بلقاء الرئيس يون سيوك يول في سيئول اليوم، أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الثنائية، وشهدنا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين بلدينا في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار علاقاتنا الاقتصادية المستقبلية، كما تجسد نهج الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة التي تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

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