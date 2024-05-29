خالد بن محمد يدشن المرحلة الأولى من «شمال بني ياس السكني»

دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومترات مربعة، وتتضمن 1365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بكلفة 3.1 مليارات درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ووجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق اسم «حي المزن» على مشروع شمال بني ياس السكني الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، وبكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليارات درهم.

ويوفر المشروع خيارات من الفلل السكنية التي تراوح ما بين خمس وست غرف، بمساحات تبدأ من 425 متراً مربعاً وتصل إلى 602 متر مربع للفيلا، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 1080 متراً مربعاً.

وتشمل المرحلة الأولى فللاً سكنية مصممة وفقاً لـ12 نموذجاً من الواجهات المعمارية، منها 820 فيلا بطابع تقليدي، و545 فيلا ذات طابع عصري، كما تشمل 17 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، ومدرسة، وخمسة مجمعات تجارية، ومسارات للدراجات الهوائية بطول 15.5 كم، ومساراً للمشاة بطول 89.48 كيلومتراً.

وأكد سموه أن مشروع «حي المزن» وغيره من المشروعات الإسكانية الأخرى في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية، بما يلبي احتياجات الأسر المواطنة ويسهم في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين في بيئة إيجابية توفر جميع الظروف الملائمة لتحفيز أبناء الوطن على الإسهام في مسيرة التنمية، والمضي بها نحو آفاق أوسع من التقدم والريادة في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.

واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولة تفقدية في مرافق «حي المزن»، على المواصفات المعتمدة في البناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للوحدات السكنية والفلل التي تم تطويرها وفق أحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويسهم في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة، تتبنى نهج التنمية العمرانية المستدامة ومعاييرها.

رافق سموه خلال هذه الزيارة كل من: رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، والمدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، والمدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، المهندس ميسرة محمود عيد.

وقال محمد علي الشرفا: «يسلط مشروع (حي المزن) السكني الضوء على جهودنا المستمرة في العمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، ما يسهم في تحقيق تطلعاتهم، ويوفر سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزز من استقرارهم الأسري».

وأضاف: «يعد المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشروعات السكنية الواسعة التي أنجزتها هيئة أبوظبي للإسكان، ما يعكس التزامنا بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين السكنية، عبر الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في الإمارة، وتنفيذ مشروعات مميزة توفر خيارات سكنية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة».

من جانبه، قال حمد حارب المهيري: «تواصل هيئة أبوظبي للإسكان العمل على العديد من المشروعات السكنية التي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة في إمارة أبوظبي، تلبي تطلعات المواطنين، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية، ورفاهية واستقرار الأُسر في الإمارة، وتلبية احتياجات الأُسر المواطنة في الحصول على المسكن الملائم».

بدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد: «يعكس هذا المشروع السكني التزامنا الراسخ بالسعي نحو تحقيق التميز من خلال الإشراف على المشروعات التطويرية التي تعيد تشكيل مستقبل مجتمعنا، ويعد المشروع أيضاً خطوة مهمة في مسيرتنا الدؤوبة للعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التنمية العمرانية المستدامة والرفاهية المعيشية».

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت منذ تأسيسها في عام 2012 في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي، حيث أشرفت على تسليم أكثر من 40 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، ووافقت على أكثر من 49 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى أكثر من 4000 مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 149 مليار درهم.

. المشروع يشمل 3453 فيلا بكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليارات درهم.