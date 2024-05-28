التعامل الإعلامي العربي مع القضية الفلسطينية على طاولة نقاش منتدى الإعلام العربي

أفرد "منتدى الإعلام العربي" خلال فعاليات اليوم الثاني لــ" قمة الإعلام العربي"، جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية تحت عنوان" فلسطين بمنظور إعلامي عربي"، تحدث خلالها الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي، محمد الحمادي، رئيس تحرير موقع جسور بوست، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، وأدارها الإعلامي صهيب شراير من قناة سكاي نيوز عربية.

وتمحور النقاش حول تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة، وغياب المعايير المهنية في تغطية بعض وسائل الإعلام للحرب وتجاهلها للوضع الإنساني في غزة ومعاناة سكانها .

وأكد غسان شربل أن تغطية وسائل الإعلام العربي للحرب على غزة كانت جيدة لكن أساليبها في التناول كانت تختلف باختلاف توجهات وطبيعة وهوية المؤسسة الإعلامية لكن المشهد الإعلامي العربي بشكل عام كان متفاعلاً بشكل جيد، على الرغم من التعتيم الكبير الذي فرضته إسرائيل على الإعلاميين.

ولفت شربل إلى أن الإعلاميين العرب تحلوا بالمهنية في تغطية الحرب على غزة، وأبدوا تعاطفاُ كبيراً، على الرغم من أن التغطية المثالية للحرب وحالة الدمار الكبير التي سببتها، تتطلب تقديم الحقائق والمعلومات وهو ما يخدم القضية أكثر من مجرد التعاطف معها.

وحول دور الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي في تغطية الحرب على غزة أكد شربل أنه على الرغم من عدم مهنية وسائل الإعلام الجديد ودقة محتواها إلا أنها استطاعت نقل الصورة الحقيقية للأحداث من داخل القطاع.

من جهته، أكد عماد الدين أديب، أن حرب غزة فُرض عليها تعتيم إعلامي هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث منعت إسرائيل التغطية الإعلامية ودخول الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب ووجه التحية للإعلاميين الأبطال الذين مازالوا ينقلون الأوضاع على الأرض من قطاع غزة.

وأكد أديب على الدور الاستثنائي الذي قامت به وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث لحظة بلحظة وهو الدور الذي كانت تحلُّم به وسائل الإعلام التقليدية .

من جانبه، رأى الكاتب محمد الحمادي أن الإعلام العربي نجح في نقل الخبر مشيراً إلى ضرورة اصطفاف كافة وسائل الإعلام العربي لكشف معاناة الفلسطينيين التي تحرك لها العالم أجمع، تعبيراً عن الرفض للأوضاع الإنسانية السيئة التي تسببت بها الحرب على أهل غزة.

واتفق الحمادي مع عماد الدين أديب في ثنائه على الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في العالم العربي لنقل الأحداث بالصوت والصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حين كشفت الحرب على غزة انحياز وسائل الإعلام الدولية التي كانت تتفاخر دائماً بالموضوعية والمهنية والدقة في نقل الأحداث مؤكداً في الوقت نفسه حاجة العرب لإعلام موجه يتحدث عن نفسه ويوصل صوته للعالم.