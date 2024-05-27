سلطان النيادي: قمة الإعلام العربي 2024 فرصة لتعريف الشباب بالتوجهات المستقبلية للقطاع

قال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب أن قمة الإعلام العربي 2024 فرصة مثالية لتعريف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي بالتوجهات المستقبلية لقطاع الإعلام الإماراتي والعربي، موضحا بأن الحدث يسهم في توسيع مداركهم حول مستجدات وتطورات القطاع.

وأكد معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انعقاد المنتدى الإعلامي العربي للشباب 2024 اليوم في دبي، ضرورة إطلاع الشباب الإعلاميين على التطورات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي واستخداماته لصناعة محتويات هادفة ومؤثرة تنعكس عليهم بالفائدة مستقبلا، موضحا أن عصر الذكاء الاصطناعي أسهم في خلق فرص نوعية لهم.

وقال معاليه إن المنتدى يسهم في تعزيز فهمنا للواقع ورسم تطلعاتنا للمستقبل والتركيز على القطاع الإعلامي كعامل مؤثر في صناعة القرار حيث يناقش التحديات والفرص التي تخلق من تطورات القطاع كالتوجه نحو الذكاء الاصطناعي موضحا بأن المنتدى والقمة يعدان منصة فاعلة لتفعيل الشراكات بين الشباب والبارزين في المجال الإعلامي.