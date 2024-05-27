أحمد بن محمد يلتقي ناصر بن حمد ويبحثان سبل تعزيز التعاون في دعم وتمكين الشباب في مجال الإعلام

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة الإعلام العربي التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

تم خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولتان في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في سبيل منح الشباب المساحة الكفيلة بإظهار كفاءتهم والبرهنة على قدرتهم على أن يكون لهم حضورهم المؤثر في دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد الجانبان، محورية دور الشباب في تحقيق المستقبل المنشود للعالم العربي لاسيما وأن الشباب يمثلون نحو 60% من سكانه، ما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز العمل المشترك سواء على مستوى التعاون الثنائي والجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو على الصعيد العربي الأشمل، لتوسيع دائرة المشاركة الشبابية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الإعلام، بما له من تأثير في تعزيز وعي المجتمعات وتعميق القيم الإيجابية فيها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للنموذج المتطور الذي تقدمه مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين الشباب، والدور الرائد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة انطلاقاً من موقع مسؤوليته كرئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في المملكة، مؤكدا سموه أن شباب البحرين قادرون على تحقيق ما تعقده عليه المملكة من طموحات، ليكونوا نموذجاً يحتذى به أقرانهم الشباب في منطقة الخليج والعالم العربي عموماً.

كذلك، تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف التعاون عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تمكين الشباب وبما يضمن منحهم الفرصة كاملة لإثبات قدرتهم على الاضطلاع بدور فاعل ومؤثر في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام، الذي يعد من أهم القطاعات حاجة لمشاركة الشباب بما يملكون من مواهب وطاقات خلاقة وأفكار تعين على بناء إعلام المستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

كما حضر اللقاء سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، وسعادة هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وحضر اللقاء من الجانب البحريني سعادة أيمن بن توفيق المؤيد، الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام، سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب.