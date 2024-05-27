ميثاء بوحميد: مستمرون في استلهام رؤية محمد بن راشد لإطلاق مشاريع نوعية

قالت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد: «إن نادي دبي للصحافة ومنذ تأسيسه في عام 1999، ترك بصمة واضحة ومؤثرة على صناعة الإعلام في العالم العربي عبر مبادرات إعلامية رائدة، أبرزها منتدى الإعلام العربي، الذي بات الحدث الأبرز على ساحة الإعلام في المنطقة العربية، وذلك استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أراد سموّه لدبي أن تكون حاضرة الإعلام ومركز ثقل نوعي لمشاريعه ومبادراته الهادفة لتقدمه وازدهاره».

وأوضحت بوحميد أنه في خطوة من شأنها مواكبة تطور ونمو المبادرات الإعلامية التي أطلقها النادي منذ نشأته، وبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم الإعلان عن إطلاق «قمة الإعلام العربي» لتكون بمثابة مظلة جديدة تجمع مبادرات مهمة أطلقها النادي، ودأب على تنظيمها خلال الفترة الماضية، وتضم «منتدى الإعلام العربي»، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

وأضافت بوحميد أن المنتديات التي نظمها النادي على مدار دوراتها المتعاقبة، قدمت مجموعة مهمة من التوصيات والتقارير المرجعية الشاملة بخصوص أبعاد المشهد الإعلامي في المنطقة وأبرز المؤثرات التي أسهمت في تحديد مساره إلى جانب رسم ملامح مستقبله، مستفيداً في ذلك من زخم الحضور والمشاركة من قبل أبرز الشخصيات الصحافية والإعلامية في العالم، إضافة إلى العديد من الشخصيات المؤثرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأكاديمية والفكرية والثقافية.