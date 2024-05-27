الإمارات والصين تبحثان التعاون في قطاع الإعلام

بحث الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام مع نائب رئيس الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، تشو يونغلي، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإعلامي المختلفة.

وأعرب خلال استقباله يونغلي، والوفد المرافق له، بمقر المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي، عن تطلعه إلى زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين في قطاع الإعلام، بما يتناسب مع العلاقات المتنامية والمتّسمة بالتنوع والعمق والمستندة إلى إرادة سياسية قوية، تعكسها الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وحرصهما على تعميق علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى. ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، وتستهدف تعزيز مسيرة التنمية والازدهار المستدام فيهما.

وأشاد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، بالتعاون الإعلامي القائم بين البلدين، مؤكداً الرغبة في توسيع آفاق هذا التعاون البنّاء، وتبادل الأفكار والرؤى المبتكرة، بما يصب في صالح البلدين.

وبحث الطرفان التعاون في مجال ترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، كما ناقشا التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الإعلام، والمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، حيث أكدا الرغبة المشتركة في ترسيخ نموذج متميز للتعاون والشراكة الإعلامية، بما يسهم في إثراء منظومة العمل الإعلامي في كلا البلدين.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتعزيز أطر التواصل بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية في البلدين، وبحث سبل إقامة مشاريع ومبادرات إعلامية مشتركة، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير مبادرات من شأنها الارتقاء بصناعة الإعلام في البلدين، انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وقيادتي البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الدكتور جمال محمد الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، بما يخدم الرؤية الإعلامية المشتركة، ويسهم في ترسيخ التنسيق والتعاون بين أركان المنظومة الإعلامية في كلا البلدين.