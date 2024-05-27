تنفيذ 32 طريقاً في 5 مناطق صناعية في القصيص بدبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال الطرق الداخلية والإنارة في منطقة القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، شملت تنفيذ 32 طريقاً بطول 10 كيلومترات، وإنارة بطول قرابة 43 ألف متر، وأسهم المشروع في زيادة طاقتها الاستيعابية للطرق بنسبة 200%، حيث ارتفع من 500 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 1500 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير: «يأتي مشروع الطرق الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية والصناعية».

وأضاف: «أسهم مشروع الطرق الداخلية في منطقة القصيص الصناعية 1 و2 و3 و4 و5، في ربط مناطق القصيص الصناعية، التي تخدمها أربعة شوارع رئيسة، هي شارع عمان، وشارع بيروت، وشارع حلب، وشارع دمشق، وتحسين المداخل والمخارج، المؤدية لأكثر من 320 ورشة، و25 مبنى سكنياً، والمحال التجارية، والمناطق التعليمية، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بنحو 60 ألف نسمة».

مشاريع منجزة

وأنجزت هيئة الطرق والمواصلات أخيراً، أعمال طرق داخلية وإنارة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 35 كيلومتراً، وشرعت الهيئة في تنفيذ أعمال طرق إضافية في منطقتي لهباب والليسيلي لتلبية احتياجات السكان.

وشملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول خمسة كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

وفي منطقة لهباب جرى رصف طرق بطول أربعة كيلومترات، وتنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي-حتا، بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين، ويخدم المشروع أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير بشبكة الطرق.

الليسيلي

بلغ طول الطرق المنفذة في منطقة الليسيلي، قرابة سبعة كيلومترات، كما جرى تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست إكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على سبعة كيلومترات، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل المنطقة ومخارجها.

حتا

وفي منطقة حتا جرى تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة «سهيلة»، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع نحو 6000 نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير بشبكة الطرق.

. المشروع أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 200%.