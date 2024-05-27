84% من معلومات المؤثرين الاجتماعيين الصحية خاطئة

أكد مؤتمر أبوظبي الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، أهمية التعليم والتثقيف الصحي، وأخذ المعلومات الطبية والحصول على الاستشارات والبيانات الصحيحة من المختصين فقط، وليس من المؤثرين لتجنب المضاعفات والمشكلات الصحية الناجمة عن المعلومات المغلوطة، وطرق العلاج الخاطئة، والاستخدامات الخاطئة للكريمات والحقن وغيرها، مشيراً إلى أن معظم وسائل التواصل الاجتماعي تقدم في الغالب معلومات خاطئة عن الطرق المختلفة في التجميل، حيث أظهرت الدراسات والأبحاث الحديثة أن 84% من المعلومات الصحية التي تصدر عن مؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، ولا تصدر عن مختصين، وتصدر عن أناس ليس لديهم أي خلفيات طبية.

وتفصيلاً، اختتمت الدورة العاشرة من مؤتمر أبوظبي الدولي للأمراض الجلدية والتجميل أعمالها، بالتأكيد على ضرورة أهمية اتباع البروتوكولات العلاجية العالمية.

وأوصى مؤتمر أبوظبي الدولي للأمراض الجلدية والتجميل، بتعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنتاج أدوية بيولوجية لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والثعلبة الشديدة، خصوصاً أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أتاحت تقديم علاجات جديدة ومبتكرة إلى المرضى بنمط أسرع وأكثر كفاءة. وشملت توصيات المؤتمر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، ضرورة استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الجلدية، وتدريب أطباء الجلدية على استخدامها في التشخيص داخل العيادات والمستشفيات، واتباع أحدث الطرق وأكثرها أمناً في علاج المرض الجلدي.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر استشاري الأمراض الجلدية وخبير التجميل، الدكتور خالد عثمان، ضرورة عدم التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي وعدم أخذ المعلومات منها حول ديمومة الشباب والابتعاد عن المعلومات الخاطئة، وأن يكون هناك أخصائيون لتقديم المعلومة الصحية لجيل الشباب وتقديم المعلومات الطبية الصحية والموثوقة. وقال عثمان: «المشاركون في المؤتمر ناقشوا التوصيات التي صدرت عن المؤتمر العالمي لتجديد البشرة والشيخوخة الذي يعقد في دول عدة، ويحضره نحو 16 ألف طبيب جلدية، وشارك فيه أطباء من دولة الإمارات، حول تأخير عمر الجلد وأهم التوصيات للتعامل مع الجيل الجديد من سن 12 إلى 26 عاماً، وما هو مسموح به فعلياً وما يفيد لتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وأكدوا على عدم استخدام إبر النضارة إلا من خلال العيادات المرخصة والمختصة، وبإشراف أطباء ذوي خبرة لتجنب حصول المضاعفات».