فتح باب التسجيل للفترة الثالثة للمواطنين في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثالثة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12 لثلاث فئات وهي: الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة للراغبين في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتباراً من اليوم حتى السابع من يونيو المقبل.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل إلكترونياً، من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.

وحدّدت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، وهي أن يُسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، أما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الثامنة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

وأكدت الشروط اقتصار تسجيل رياض الأطفال الحكومية على المواطنين وأبناء المواطنات فقط. أما تسجيل الصف الأول، فيكون متاحاً للمواطنين وأبناء المواطنات وأولئك الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى من التسجيل في مرحلة التعليم الأساسي، ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات ذوي الهمم بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للفئات المعتمدة.

وأفادت المؤسسة بأنه يتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب ذوي الهمم في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية للطلاب ذوي الهمم للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وجاء في الشروط أنه يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الثاني في مدارس التعليم العام وفقاً لشروط عدة، منها تحقيق معدل درجات مرتفع في ثلاث مواد على الأقل، ويجب ألا يقل المعدل عن 90% في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، أو ما يعادلها في نظام الوصف (A-B)، وهذا الشرط مطلوب للقبول في الصفوف من الثاني إلى الـ12.

وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة، فيجب توفير الشهادات الدراسية المطلوبة ومعادلتها وتصديقها وفقاً للإجراءات المعتمدة، كما يجب أن تتم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الأنظمة التعليمية الأجنبية، ويجب تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل الجهات المعنية ووزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في الدولة الصادرة منها، ثم تصديقها من وزارة الخارجية في الإمارات.

وأكدت المؤسسة أن حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية، وتعتمد القبول النهائي بعد استيفاء جميع شروط القبول في نهاية العام من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسيتم إخطار ولي الأمر بتأكيد عملية النقل، ويطلب من الأولياء الراغبين في استخدام خدمات النقل المدرسي اختيار خدمة المواصلات أثناء عملية التسجيل لضمان توفرها بدءاً من بداية العام الدراسي، ويجب توفير إثبات السكن.