حاكم رأس الخيمة وولي عهد أم القيوين يعزيان في وفاة حمد الخييلي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة حمد بن سهيل الخييلي، رحمه الله، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي.

كما قدم التعازي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وتوجه المعزون بالدعاء إلى الله، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقد تقبل التعازي كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.