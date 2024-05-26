إطلاق «المجلس الإماراتي» بالمجر

أطلقت سفارة الدولة في بودابست «المجلس الإماراتي» في المجر، ليكون منصة للتعاون الثقافي والنقاش العلمي والأدبي، وتبادل وجهات النظر في مختلف الموضوعات المجتمعية.

وقال سفير الدولة لدى المجر، سعود حمد الشامسي، إن إطلاق هذه المنصة في المجر من شأنه أن يعزز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وأن يعرّف المجتمع المجري بالعادات والتقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات.

وتناول النقاش في المجلس الأول موضوع الذكاء الاصطناعي، وأدارت جلسته رئيسة جمعية الأمم المتحدة في المجر والرئيسة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، السفيرة كاتالين بوجياي، بمشاركة مسؤولين حكوميين من المجر، وأساتذة وباحثين وطلاب من جامعات مختلفة، وعدد من الجمعيات الشبابية الناشطة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الذين شهدوا استعراضاً لتجربة دولة الإمارات وريادتها في هذا المجال، وما تتطلع إلى تحقيقه بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لتطوير أفضل الخدمات، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وشهد المجلس، الذي اتخذ من سكن السفير في بودابست البيت السابق للعالم، جون نويمان، مقراً له، إطلاق مركبة «نويمان H2» التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية والشمسية معاً، وتمت قيادتها للمرة الأولى على الطرق العامة انطلاقاً من المجلس.

وسبق عرض هذه العربة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتم تصنيع جزء منها في دولة الإمارات.