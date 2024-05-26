4 عوامل تعزز تنافسية الإمارات عالمياً

يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوماً بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء «وطن اللامستحيل» الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.

وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات أخيراً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل فيها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، والـ33 عالمياً في استطلاع صادر عن مجلة «يو إس نيوز» الأميركية، الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.

ويعد الأمن والاستقرار من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش؛ إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في عام 2024 على مستوى العالم، وفق مؤشر «أمن المدن» الصادر عن موقع «نومبيو»، فيما حلت كل من عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.

وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.

واحتلت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»، ضمن تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث» الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI)»، و«مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)»، و«مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي (GAR)»، و«مؤشر الابتكار العالمي(GII)»، و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)»، الصادر عن الأمم المتحدة.

وتمضي الإمارات قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024 «Global Entrepreneurship Monitor (GEM)»، حيث سجلت الدولة معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.

وأخيراً، تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ31 عالمياً، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقاً لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي لعام 2024، الذي يعد مرجعاً مهماً في قطاع اللوجستيات.

وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.

وعملت الإمارات من خلال استراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها، خاصة في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والنقل والمطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و«المترو» والمواصلات وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.

• تصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية يؤكد فاعلية استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.

قطاع الخدمات

تتصدر دولة الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات، مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليمياً، و11 عالمياً في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023، وفقاً لمجلة «سي إي أو وورلد».