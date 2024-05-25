محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، نيجيرفان بارزاني.

وبحث سموه مع بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل تنمية التعاون وتوسيع آفاقه، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويحقق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر.

إلى ذلك، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون، والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين، بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

كما يشهد سموه الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.

ويشارك سموه خلال الزيارة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.

كما يبحث سموه والرئيس الصيني القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل، وأهمية التعاون بين البلدين ضمن أطر العمل الدولية المشتركة، بما يعزز أسباب الاستقرار والسلام في العالم.