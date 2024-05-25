إغلاق كافتيريا في أبوظبي لمخالفتها اشتراطات السلامة الغذائية

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري لكافتيريا «كرك سبوت»، لمخالفتها القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء، حيث تم رصد الحشرات في منطقة تحضير الطعام.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، مؤكدة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من قِبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيّدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.