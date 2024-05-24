هيئة البيئة - أبوظبي تغلق منشأة صناعية عن العمل لمخالفتها القوانين

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بإيقاف العمليات التشغيلية في إحدى المنشآت الصناعية المتخصصة بمعالجة الزيوت المستعملة بمنطقة المفرق الصناعية بمدينة أبوظبي، لمخالفتها القوانين واللوائح البيئية وعدم امتثالها للمتطلبات والاشتراطات البيئية المتضمنة في التشريعات البيئية السارية.

يأتي ذلك في إطار ممارسة هيئة البيئة - أبوظبي لدورها في مراقبة امتثال المنشآت الصناعية والمتابعة المستمرة للبيئة وعناصرها المختلفة، ومدى التزام المنشآت بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، إنه بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة، وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور بشأن انبعاث روائح غازات مزعجة تبين أن مصدرها المنشأة المذكورة نتيجة ارتكابها العديد من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام باشتراطات الرخصة البيئية.

وأشار الحمادي، إلى قيام المنشأة بالعمليات التشغيلية دون اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الانبعاثات التي تؤثر على جودة الهواء المحيط، وعدم الالتزام بتثبيت أجهزة التحكم في تلوث الهواء بحسب متطلبات الهيئة.

ويأتي قرار الهيئة بإيقاف العمليات التشغيلية في المنشأة نتيجة لتكرار المخالفات المرتكبة من قبل القائمين عليها، وعدم الالتزام بالاشتراطات والدراسات البيئية الأمر الذي ترتب عليه تأثر المناطق السكنية في النطاق الجغرافي المحيط بالمنشأة.

وأهابت هيئة البيئة - أبوظبي في هذا الصدد بجميع المنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي بضرورة التقيد بالاشتراطات والمتطلبات القانونية والفنية المتضمنة في الترخيص البيئي الصادر لها، والحرص على تأدية دورها المجتمعي في حماية البيئة.