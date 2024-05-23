"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعا اليوم برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله المحاور المقترحة لموضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.

شارك في الاجتماع الافتراضي أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.