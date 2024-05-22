بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن إطلاق «قمة الإعلام العربي» كمظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها منذ تأسيسه في عام 1999، في خطوة من شأنها مواكبة نمو وتطور تلك المبادرات والفعاليات التي تضم: «منتدى الإعلام العربي» الذي تعقد دورته الـ22 يومي 28 و29 مايو الجاري، و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، وتُعقد دورته الثانية تزامناً مع منتدى الإعلام العربي في 27 مايو.

وكذلك تندرج تحت مظلة «قمة الإعلام العربي»: «جائزة الإعلام العربي» التي سيتم تكريم الفائزين بجوائز دورتها الـ23 في 28 مايو، يليها في 29 مايو حفل «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر نادي دبي للصحافة، وتحدثت فيه منى غانم المرّي وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، والأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث سلط اللقاء الضوء على تفاصيل المنتديات المنظمة، وما ستضمه من جلسات ومتحدثين، وكذلك الترتيبات الخاصة بجائزتي الإعلام العربي، ورواد التواصل الاجتماعي العرب.

وحول إطلاق «قمة الإعلام العربي»، أوضحت منى المرّي أن القمة هي المظلة التي ستضم كل المنتديات التي ينظمها نادي دبي للصحافة، والمبادرات الإعلامية المشار إليها، دون الإخلال بقيمة أو مكانة أو أهداف أي منها، حيث ستكون القمة بمثابة منصة جامعة للمنتديات والجوائز المندرجة في إطارها، كناحية تنظيمية، فيما ستستمر كل تلك الفعاليات بصورتها الحالية في القيام برسالتها بشكل طبيعي، كما كان الحال منذ بدايتها إلى الآن.

منتدى الإعلام العربي الـ22

وحول الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، قالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، إنها ستنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار يومي 28 و29 مايو، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة لافتة على مستوى رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين والكتاب وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم.

وقالت إن «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» ستعقد دورته الثانية في 27 مايو الجاري، كما تم الإعلان عنها أمس، ويتقدم المتحدثين فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين الشقيقة، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

أجندة موسّعة

وأعطت منى المرّي لمحة عامة عن أجندة منتدى الإعلام العربي ووصفتها بـ«الموسّعة»، وما تتضمنه من جلسات رئيسة وأخرى نقاشية وفعاليات مصاحبة، ضمن الحدث الأكبر من نوعه عربياً، بما يجمعه من نخب للقائمين على مختلف أشكال العمل الإعلامي في المنطقة العربية، وبما يمثله كمحفل محوري للقاء والتشاور وتبادل الأفكار والرؤى حول واقع قطاع الإعلام، وما يمكن القيام به لضمان تحقيق المستقبل المنشود له.

ويشارك في المنتدى لفيف من الساسة والقيادات والرموز الإعلامية، ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة أبرز الصحف والإصدارات الصحافية، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمؤثرين وصُنّاع المحتوى، في دولة الإمارات والعالم العربي ضمن التجمع السنوي الكبير، في حين يصل عدد المشاركين في المنتدى إلى أكثر من 4000 من القيادات والرموز الإعلامية، ورؤساء التحرير والصحافيين والإعلاميين وصُنّاع المحتوى.

وقالت منى المرّي: «أجندة موسّعة تم إعدادها لهذه الدورة من المنتدى لتناقش أهم التحولات الإعلامية وأسبابها، وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات. قطاع الإعلام أحد القطاعات صاحبة التأثير الكبير في تثقيف المجتمع، وتوعيته بتفاصيل ما يحيطه من متغيرات قد تؤثر بصورة مباشرة في حياته».

وأضافت: «دبي حريصة على أن تكون حاضنة لحوار مهني يتسم بالموضوعية ويستند إلى رؤى واضحة حول متطلبات التطوير، يجمع القائمين على الإعلام من أجل بحث ما يشهده القطاع من تحولات وما قد يعترضه من تحديات، وصولاً إلى تأكيد قدرة الإعلام العربي على أداء رسالته على أسس تنافسية مستدامة، فالمنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار الإعلامي أهم العوامل المؤثرة في تشكيل مستقبل الإعلام، لنحسّن الاستعداد لها وتطويعها بصورة تكفل للإعلام العربي أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، كشريك مؤثر في بناء المجتمع».

واستعرضت منى المرّي خلال المؤتمر الصحافي كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى هذا العام، سيراً على نهج الحدث في استضافة صناع القرار في المنطقة، لمشاركة رؤاهم وأفكارهم حول دور الإعلام في دعم العملية السياسية، وتعزيز قدرة الشعوب على المضي قدماً في مضمار التنمية، حيث شهد المنتدى على مدار دوراته المتعاقبة، مشاركة العديد من الوزراء ولفيف من الشخصيات السياسية والاقتصادية.

وذكرت أن منتدى الإعلام العربي سيضم عدداً من الجلسات المغلقة تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وستتم خلالها مناقشة جملة من الموضوعات التي تلامس بشكل مباشر قطاع الإعلام، أملاً في التوصل إلى أفكار ومقترحات من شأنها تعزيز قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

ورداً على سؤال حول جهود تطوير «جائزة الإعلام العربي» التي استمرت في الحفاظ على مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، أوضحت منى المري أن عملية التحديث لا تنقطع ومستمرة منذ إطلاقها قبل أكثر من عشرين عاماً، مؤكدة حرص الأمانة العامة للجائزة، ممثلة في نادي دبي للصحافة، على ضم مزيد من الكوادر الإعلامية الشابة لمجلس إدارة جائزة الإعلام العربي المقبل، إذ تنتهي مع هذه الدورة ولاية مجلس إدارتها الحالي، ليواصل المجلس النظر في متطلبات تطوير الجائزة، بما يواكب التطور الحاصل في المجال الإعلامي عربياً وعالمياً.

وأشارت إلى عودة «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في نسختها الرابعة، للاحتفاء بالمبدعين من صُنّاع المحتوى في العالم العربي، كأكبر حدث يعنى بأصحاب الإسهامات الملهمة والمحتوى الإبداعي في الفضاء الرقمي.

وفي ختام كلمتها، وصفت منى غانم المري الفعاليات الإعلامية التي ستشهدها دبي من 27 إلى 29 مايو تحت مظلة «قمة الإعلام العربي» بالمهرجان الإعلامي الكبير، الذي لا يقتصر على النقاشات والجلسات، بل يعد احتفالية ضخمة تجمع أهم وأبرز القائمين على العمل الإعلامي في العالم العربي.

شخصيات رئيسة

ويستضيف منتدى الإعلام العربي الـ22، ضمن جلساته الرئيسة، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش وتقريب وجهات النظر، وتكامل هذا الدور مع الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الصديقة، وتدير الحوار الإعلامي زينة اليازجي من قناة الشرق.

كما يتحدث خلال المنتدى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، حيث سيلقي الضوء على أهمية التكامل الإعلامي، وترسيخ شعار «خليجنا واحد»، الذي انطلق تعبيراً عن حرص شعوب دول مجلس التعاون على تأكيد مبدأ الوحدة في ما بينها.

ويستضيف المنتدى في جلسة حوارية تعقد تحت عنوان «الكويت نحو عقد إعلامي جديد»، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، عبدالرحمن المطيري، وتدير النقاش خلالها الإعلامية هبة زعرور، من دبي للإعلام، حيث سيتطرق الوزير المطيري إلى أهمية التعاون الإعلامي لمواكبة التطوير الشامل الذي تشهده الكويت.

وضمن الجلسات الرئيسة لمنتدى الإعلام العربي الـ22، يتحدث المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور محمد قرقاش، من خلال حوار حول التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي، ويدير الحوار الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.

كما سيكون حضور المنتدى على موعد مع جلسة يشارك فيها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ضمن برنامج الجلسات الرئيسة للمنتدى حول «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكنه من تحقيق التميز رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام، ويدير الحوار الدكتور محمد قاسم.

جوائز

قدم مدير جائزة الإعلام العربي، جاسم الشمسي، خلال المؤتمر الصحافي لمحة حول حفل الجائزة، الحدث الأبرز عربياً للاحتفاء بالتميز الإعلامي، والتي سيتم خلالها تكريم الفائزين في فئاتها المختلفة، وضمن محاورها الثلاثة الرئيسة: «جائزة الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي».

وتحدثت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، عن اهتمام المجلس بالاحتفاء برواد الإعلام، بما يحملونه من خبرات وما يقدمونه من إنجازات أسهمت في بناء الإعلام الإماراتي، حيث يبقى عطاؤهم محل كل احترام.

وتطرقت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى فعالية رئيسة سيتم تنظيمها خلال المنتدى وهي فعالية «رواد الإعلام»، حيث ستتخلل أعمال المنتدى سبع جلسات تستضيف عدداً من رواد إعلام دبي، لمشاركة إضاءات من تجاربهم وخبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالإنجازات، أمام جمع من الإعلاميين الشباب، في إطار نقل الخبرات بين الأجيال، وتقديم نماذج ملهمة من شأنها تحفيز الأجيال الجديدة من الإعلاميين.

وأوضحت أن قائمة المشاركين تضم رموزاً وقامات إعلامية كبيرة تحمل تاريخاً طويلاً وحافلاً في مجال العمل الإعلامي، وهم: عائشة سلطان، وخالد حبيب آل رضا، وعبداللطيف الصايغ، والإعلامي الرياضي محمد الجوكر، وسهيل العبدول، وثاني بن جمعة، ومحمد بن ثاني.

نقاشات مكثفة

وخلال المؤتمر الصحافي تطرقت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة للمنتدى، إلى جانب من الأجندة الموسعة التي تضمها أجندة «منتدى الإعلام العربي» الـ22 على مدار يومي 28 و29 مايو الجاري، علاوة على جلسات «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» الذي تعقد دورته الثانية في 27 مايو، قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي، حيث يضم الحدثان أكثر من 110 جلسات رئيسة وحوارية، إضافة إلى الجلسات المغلقة، وورش العمل المقامة تحت عنوان «الماستر كلاس».

وقدّمت د. بوحميد مجموعة من الأرقام المهمة حول «منتدى الإعلام العربي» و«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» اللذين سيضمان أكثر من 250 متحدثاً، على مدار ثلاثة أيام، في حين يشارك فيهما ما يزيد على 200 شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية من خارج الدولة، بينما سيصل عدد الفعاليات المصاحبة إلى أكثر من 40 فعالية إعلامية على مدار ثلاثة أيام.

وقالت ميثاء بوحميد، إن منتدى الإعلام العربي سيطلق مجموعة من المبادرات الإعلامية الجديدة لخدمة الشباب على المستويين العربي والمحلي، إضافة إلى إطلاق تقارير متخصصة تحلل الاتجاهات الإعلامية الجديدة، وكذلك إطلاق برنامج جديد يتعلق بواحد من القطاعات الإبداعية في مجال الإعلام، وذلك للمرة الأولى خلال.

وأشارت مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، إلى أن الحدثين يركزان بصورة كبيرة على ⁠الشباب، التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات، بما هو معقود عليهم من آمال في دفع مسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

جوانب تنظيمية

وتناولت مريم الملا، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية في نادي دبي للصحافة، وحصة المطروشي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عدداً من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمنتدى، بما في ذلك آلية التسجيل للحضور التي تعد مطلباً أساسياً لكل من يرغب في المشاركة، والاستماع إلى مناقشات المنتدى وفكر وآراء نخبة من القيادات الإعلامية العربية تجتمع تحت سقف واحد في دبي، لافتة إلى أن 23 مايو هو الموعد النهائي للتسجيل.

كما تناول العرض الترتيبات الخاصة بمقر المنتدى التي روعي فيها أن تعكس فكرة المنتدى ومحاوره، وموضوعاته، مع إتاحة المساحة الكافية للعديد من الفعاليات المصاحبة للجلسات النقاشية التي ستعقد على مدار المنتدى، وتصل إلى نحو 40 فعالية، حيث تضاعفت مساحة المنتدى هذا العام بنسبة 300%، مقارنة بالدورة السابقة.

جلسات 28 مايو

وأفرد منتدى الإعلام العربي هذا العام جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية تحت عنوان «فلسطين بمنظور إعلامي عربي»، يناقش من خلالها الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي، محمد الحمادي، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، في حوار يديره الإعلامي صهيب شراير من قناة سكاي نيوز عربية، تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة.

«الانتخابات الأميركية وتأثيراتها في المنطقة العربية» ويتحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام، وتحاورهم الإعلامية نوفر رمول، من «دبي للإعلام».

وفي جلسة «استثمارات إعلامية تقود المستقبل» يتحدث راني رعد، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)، وتحاوره الإعلامية هادلي جامبل، من شبكة «سي إن بي سي».

وفي جلسة تعقد تحت عنوان «معايير إعلامية سقطت بالاختبار» يشارك المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ المصري د. عبدالمنعم السعيد، والكاتب سمير عطا الله، في جلسة نقاشية يديرها الإعلامي باسل عبدالكريم، وتطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول ازدواجية المعايير الإعلامية في الغرب.

وفي جلسة مهمة ستناقش توحيد الإعلام الغربي لرسائله أثناء الأزمات، بما فيها المنصات الرقمية والخوارزميات التقنية، وتحمل الجلسة عنوان «من أين يدير رئيس التحرير الإعلام؟» ويتحدث فيها الإعلامي عمرو الليثي، قناة الحياة، ونخلة الحاج مدير منصة Blinx، ود. محمد القاسم، خبير التكنولوجيا المتقدمة، وتحاورهم خديجة المرزوقي، مدير الإعلام الرقمي، دبي للإعلام.

«الإعلام الوطني.. قيم وممارسات» وتستضيف الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، والإعلامي محمد الملا، ويحاورهم الإعلامي أحمد اليماحي، من شبكة أبوظبي للإعلام.

«صناعة الإعلام والترفيه»، وتستضيف هذه الجلسة محمد الملا، مدير عام دبي للإعلام التي تتبعها منصة «أوان»، وناصر المؤمن، المدير التنفيذي لمنصة «شاشا»، ورومان شيمنسكي، المدير الإقليمي لمنصة يانجو (YANGO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحاورهم الإعلامية جيسيكا عزار، قناة MTV.

«حوار مع رؤساء التحرير: أحداث المنطقة.. فكر محلي.. فكر عالمي» ويشارك في الحوار فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، ومصطفى الريالات، رئيس تحرير صحيفة الدستور، ويدير الحوار الإعلامي حامد المعشني، شبكة أبوظبي للإعلام.

«من يحكم الشاشة: الكاريزما أم الجمال»، في حوار مشترك بين الإعلامية منتهى الرمحي، قناة العربية، والإعلامي معتز الدمرداش، قناة الشرق.

وفي جلسة تعقد تحت عنوان «توك شو: الإعلام الذي نريده» سيتحدث خلالها الإعلامي نديم قطيش، المدير العام، سكاي نيوز عربية، عن حقيقة المتغيرات التي تحدث في المنطقة، وكيفية قراءة الواقع بحيادية تامة.

«جهود الإغاثة الإنسانية في رحلة موانئ دبي العالمية» وتتحدث خلالها لطيفة القمزي، مدير عام مؤسسة (دي بي ورلد) الخيرية، ويحاورها الإعلامي أيوب يوسف، من دبي للإعلام.

«البودكاست.. يسرق الأضواء» وتستضيف: سالم بشير، مقدم بودكاست «قفير»، وعمار تقي، مقدم بودكاست «صندوق أسود» وباسل الزارو، مقدم بودكاست «إي آي بودكاستر»، وتدير الحوار الإعلامية رهف الصوالحة من قناة المملكة الأردنية.

«جيل مخضرم وجيل شاب» ويشارك فيها: راشد الحمر، رئيس الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام البحرينية، والكاتب والإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، والإعلامي مارسيل غانم، قناة Mtv، والإعلامي شريف نور الدين، وتدير الجلسة الإعلامية لما جبريل.

«من يقف وراء التلاعب بالحقيقة في فضاء التواصل الاجتماعي»، ويتحدث فيها الكاتب والمؤثر وخبير تقنيات الذكاء الاصطناعي ديفيد باتركاراكوس، حول ظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة ومقاطع الـ«ديب فيك» على منصات التواصل وفي البيئة الرقمية.

«قيادات عربية تقود الإعلام الأجنبي»، وتستضيف الإعلامية سامية نخول، محررة الشرق الأوسط في وكالة رويترز، والإعلامية كارولين فرج، نائب رئيس شبكة «سي إن إن»، وتحاورهما إيليني جيوكوس، قناة CNN، للحديث حول قصص النجاح التي حققتها المرأة العربية في مجال الإعلام، والأعداد المتزايدة للنساء العربيات في المناصب القيادية في مؤسسات الإعلام العالمية.

«من يقف وراء التعصب الرياضي.. الإعلام أم الجمهور؟»، تساؤل يحاول الإجابة عنه الإعلامي الرياضي الكويتي مساعد الفوزان، والإعلامي المصري أحمد شوبير، قناة أون تايم سبورت، ولطفي الزعبي، الإعلامي بتلفزيون المشهد، ويدير النقاش الإعلامي حسن حبيب، دبي للإعلام.

وفي جلسة بعنوان «التواصل المفقود بين إعلام المشرق والمغرب العربي»، سيناقش الإعلامي رشيد العلالي، مقدم برنامج «رشيد شو»، وعبدالله المديفر، مقدم برنامج «الليوان»، في حوار مشترك، سبل بناء جسور إعلامية جديدة بين المشرق والمغرب العربيين، وأهمية توسيع التعاون واستحداث أفكار مبتكرة تسهم في تحقيق التقارب المنشود، وأثر التنوع الثقافي ودخول الشباب العربي في مجالات الإعلام الرقمي على زيادة فرص تحقيق التقارب بين المشرق والمغرب العربي.

«الإعلام العربي بين التجديد والتقليد»، وتستضيف مكرم الطروانة، رئيس تحرير صحيفة الغد، ونبيل الخطيب، مدير عام تلفزيون الشرق الأوسط، وطوني خليفة، مدير عام قناة ومنصة المشهد، وتدير الجلسة الإعلامية ليلاس كفوزي، قناة سي بي سي إكسترا. (CBC extra).

«الطاقة النظيفة لمستقبل مستدام» وتستضيف عدداً من مسؤولي «هيئة كهرباء ومياه دبي» شريك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى، وهم غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية، والدكتور هشام إسماعيل، مدير أول- التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقية، ومحمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، وتحاورهم الإعلامية هند النقبي من دبي للإعلام.

ويفرد المنتدى في ختام يومه الأول جلسة لمناقشة وضع الدراما العربية ومكانتها الحالية على خارطة الإبداع العالمية، ويتحدث خلالها المنتج صادق الصباح، والفنان أحمد حلمي، والفنانة دانيلا رحمة، والفنان تيم حسن، ويحاورهم الإعلامي مصطفى الآغا، من «إم بي سي».

جلسات اليوم الثاني 29 مايو الجاري

«متى يستقر الشرق الأوسط» تساؤل يطرحه المنتدى على الباحث في السياسة الخارجية والدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، أفشين مولافي ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال، في حوار يديره الإعلامي دان مورفي، International CNBC.

«الشباب العربي والوعي السياسي» جلسة تستضيف للحديث حول هذا الموضوع: الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني للإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، والكاتب السعودي طارق الحميد، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، ويدير الحوار الإعلامي حسين الشيخ من قناة الحدث.

«الاقتصاد والإعلام.. أزمات عابرة للحدود» يتحدث خلالها رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج» الإماراتية، ومحمد برهان، الرئيس التنفيذي، قناة CNBC عربية، وتدير الجلسة الإعلامية نادين هاني، قناة العربية.

وفي جلسة حوار مشترك «الإعلام وحوار الحضارات» بين الكاتب والباحث في تاريخ الحضارات د. رشيد خيون مع الكاتب والروائي د. أسامة الشاذلي، حول علاقة التاريخ بالراوية الأدبية، وإمكانات الإعلام الجديد في تعزيز الحوار بين الثقافات.

«نجومية أون لاين» نقاش بين الإعلامية لميس الحديدي، قناة On TV، والإعلامي علي الخالدي، قناة الشرقية، حول ما إذا كان التنافس بين الشاشات العربية هدفه جذب المعلنين أم البحث عن «الترند» عبر التفتيش عن كواليس المشاهير.

«دور التكنولوجيا المتقدمة في تسريع التحول الرقمي» موضوع يتحدث عنه جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركة «دو»، وتحاوره الإعلامية ميساء القلا، CNBC عربية عن أبعاد هذا الدور وتأثيراته المختلفة، لاسيما على الصعيد الإعلامي.

ويحل الإعلامي وصانع المحتوى باسم يوسف ضيفاً على منتدى الإعلام العربي من خلال جلسة نقاشية حول العديد من الموضوعات المرتبطة بمسيرته في الإعلام، ضمن محطات مختلفة في حياته وتدير الحوار الإعلامية جيسكا عازار.

«تغطية الأزمات والحروب بين الرقمي والتقليدي» وتضم الجلسة نايلة تويني، رئيسة مجموعة النهار الإعلامية ورئيسة تحرير جريدة النهار، لبنان، وأحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام، مصر، وتحاورهما الإعلامية في قناة العربية نادين خماش.

«حوار بين مقدم تلفزيوني ومقدم بودكاست» يجمع نادية الزعبي، الإعلامية في قناة المملكة، ومعين جابر، مقدم بودكاست «سردة بعد العشاء»، في مناظرة هدفها الوقوف على أوجه الإبداع والتنوع في البرامج التلفزيونية والبودكاست، ودور كل منهما في تلبية احتياجات الجمهور وتقديم محتوى متنوع وملهم.

«من يصنع الترند؟» سؤال يحاول الإعلامي وسام بريدي الإجابة عنه من خلال حوار يستضيف فيه الفنانة المصرية سلمى أبوضيف.

«شراكات إعلامية عالمية» جلسة نقاشية يشارك فيها تميم فارس، رئيس ديزني - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيلي حبيب، المؤسس والمدير التنفيذي، منصة «أنغامي»، وتحاورهما الإعلامية هبة حيدري، قناة المشهد.

«ستاند أب كوميدي» يستضيف الإعلامي أحمد البشير مقدم برنامج «بشير توك».

منتدى الشباب 27 مايو

ويتحدث خلال المنتدى الإعلامي العربي للشباب 2024، المستشار الإعلامي مازن حايك، حول فن السرد القصصي كأحد الفنون المهمة التي ستشكل مستقبل الإعلام، وتميز الشباب في هذا الشكل الإعلامي الجديد.

«فريج».. الارتباط بالأصول

تجربة إخراج عربية وصلت للعالمية ويستضيفها المنتدى الإعلامي العربي للشباب في ثاني دوراته، من خلال استضافة المخرج والمنتج الإماراتي محمد سعيد حارب مؤسس «لمترى بكتشرز» ومبدع المسلسل الكارتوني الشهير «فريج».

الشباب شريك في الحوار

وسيشرك المنتدى الحضور من شباب الإعلاميين في جلسة حوارية مفتوحة تديرها الإعلامية ندى الشيباني، من «دبي للإعلام»، وضمن برنامج المنتدى الذي يحمل عنوان «دردشات إعلامية»، حيث ستحاورهم مديرة الجلسة عن رؤاهم وتطلعاتهم لمستقبل الإعلام العربي.

التواصل الاجتماعي والبودكاست

وفي جلسة ضمن برنامج «دردشات إعلامية» وسيديرها الإعلامي علي نجم ليحاور فيها مجموعة من صانعات المحتوى المتميزات في العالم العربي وهن: الطبيبة مها جعفر، ودانة طويرش، ونور ستارز، حول أسباب التوجه للبودكاست كوسيلة إعلامية جديدة لتوصيل رسالتهن.

وفي مواكبة لأبرز الظواهر والمتغيرات في عالم العمل الإعلامي، سيخصص المنتدى إحدى جلساته لمناقشة»مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية عربياً«، وهو القطاع الذي بات يصنف عالمياً كأحد روافد صناعة الإعلام والترفيه.

كما ستتطرق الجلسة، التي ستستضيف صانعة المحتوى بلقيس بكي، وصانع المحتوى عبدالله الباشان، وريما الوستا صانعة محتوى العاب الكترونية، ويحاورهم صانع المحتوى أحمد النشيط، إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاع الألعاب الرقمية سعياً لرسم صورة متكاملة له عربياً في الوقت الراهن.

دردشات إعلامية

وضمن «برنامج دردشات إعلامية» وفي جلسة عنوانها «منصات يقودها الشباب» يستضيف المنتدى: محمد أبوطالب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «وصل»، وبدر المديفر الرئيس التنفيذي لمنصة «خوش فكرة» في حوار تديره الإعلامية ديالا علي، من «دبي للإعلام».

من ضغطة زر إلى ريادة الأعمال

تضم أجندة المنتدى جلسة بعنوان «ريادة الأعمال بضغطة Like» تستضيف للحديث حول هذا الموضوع رائدتي الأعمال وصانعتي المحتوى كارن وازن وفوز الفهد، ويحاورهما رائد الأعمال وصانع المحتوى، أنس بوخش، حول تأثير التحوّل الرقمي في بيئة ريادة الأعمال وفرص النمو فيها.

الحكم المُسبق في البيئة الرقمية

وفي جلسة بعنوان «التأثير.. حكم مسبق» تتحدث الفنانة أسيل عمران من خلال حوار يديره الإعلامي نور الدين اليوسف حول الأحكام المسبقة التي باتت تمثل ظاهرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

جلسات الماستر كلاس

وتضم أجندة المنتدى 10 جلسات عمل تندرج تحت برنامج «ماستر كلاس» الذي يحرص نادي دبي للصحافة على تضمينه كمساحة مهمة لتدريب الشباب وإطلاعهم على أهم المستجدات في المجال الإعلام، لاسيما الرقمي منه، ويتعاون النادي في تنظيم الجلسات الخمس مع نخبة من أهم المنصات العالمية وتضم: منصة «إكس»، و«سناب شات»، و«دولبي»، و«تيك توك»، و«يوتيوب»، و«لينكدإن»، و«ميتا»، وVFX MOJO.

بكل فخر من دبي

تحدثت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، حول مشاركة أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي» من رواد الأعمال الشباب الذين تدعمهم المبادرة، بإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الفعاليات الكبرى في دبي، ومن بينها منتدى الإعلام العربي، للتعريف بما يقدمونه من منتجات، ومأكولات ومشروبات، على قدر كبير من التميز والجودة، حيث تشكل مشاركتهم إضافة متميزة للحدث، وتسهم في خدمة ضيوف المنتدى والمشاركين فيه.

وتحدثت مديرة منتدى الإعلامي العربي للشباب، آمنة خليل، حول الجوانب التنظيمية الخاصة بالدورة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب، والتي ستنطلق أعمالها في 27 مايو الجاري، قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي الـ22، وما سيتضمنه منتدى الشباب من جلسات يشارك فيها أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.

وقالت إن مناقشات المنتدى ستركز هذا العام على مجموعة من الموضوعات وثيقة الصلة بالشباب ودورهم في إبداع إعلام جديد يواكب ركب التقدم العالمي، حيث ستتطرق نقاشات المنتدى إلى صناعة المحتوى الجيد ومقومات التميز في السرد القصصي، كما ستتخلل المنتدى 10 جلسات «ماستر كلاس»، وهي ورشات عمل تدريبية لتعزيز جانب التثقيف الإعلامي للحدث.

وقدمت مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية - نادي دبي للصحافة، عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، محفوظة صالح، نبذة حول ورشات العمل التي سيتم تنظيمها خلال المنتدى.

منى المرّي:

. «منتدى الإعلام العربي» الـ22 يجمع في دبي قيادات الإعلام وأبرز رموزه لاستشراف مستقبل القطاع ومقومات النهوض بقدراته.

. أجندة موسّعة للمنتدى تناقش أهم الظواهر الإعلامية وأسبابها، وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات.

. المنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار أهم التحولات في المشهد الإعلامي العربي والعالمي والعوامل المؤثرة في تشكيل مستقبله.