بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق ‫"قمة الإعلام العربي"

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إطلاق قمة الإعلام العربي مظلةً تجمع "منتدى الإعلام العربي" و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" و"جائزة الإعلام العربي" و"جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب".

وقالت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة: "أجندة حافلة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي المتنوعة التي تجمع "منتدى الإعلام العربي" و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب" و"جائزة الإعلام العربي" و"جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب". ومنتدى الإعلام العربي الـ 22 يجمع في دبي قيادات الإعلام وأبرز رموزه لاستشراف مستقبل القطاع ومقومات النهوض بقدراته".