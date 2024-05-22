رئيس الدولة يتسلّم جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي سلّم سموه جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية» التي منحها البرلمان لسموه، تقديراً لدوره الفاعل في مجال العمل الإنساني الدولي الذي يمتد على مدى عقود من العطاء.

ورحّب سموه خلال اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ بوفد برلمان البحر الأبيض المتوسط وعبّر عن تقديره لاختياره «الشخصية الإنسانية العالمية»، مؤكداً أن النهج الإنساني نهج ثابت في سياسة دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وينطلق من إيمانها بضرورة التضامن بين البشر ومد يد العون إلى المحتاجين للمساعدة في كل مكان، كونه التزاماً إنسانياً راسخاً للدولة.

وقال سموه إن الإمارات ستواصل سياستها الإنسانية بالتعاون مع شركائها في العالم، من أجل تخفيف المعاناة خصوصاً في مناطق الكوارث والأزمات، ودعم التنمية ومواجهة الأمراض بما يسهم في تغيير حياة الناس إلى الأفضل.

من جانبه، أشاد وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط بالمبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور المؤثر الذي يقوم به في هذا المجال، مؤكداً أن اختيار سموه «الشخصية الإنسانية العالمية» جاء نتيجة سجل إنساني ثري وممتد وصل أثره الإيجابي إلى مختلف مناطق العالم.

وعبّر الوفد عن تقديره للمبادرة الإنسانية التي أطلقها سموه أخيراً «إرث زايد الإنساني»، التي خصصت 20 مليار درهم للقضايا الإنسانية في أكثر المناطق احتياجاً في العالم، وما تمثله من حرص على تواصل العمل من أجل الإنسان خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد ودوله الأعضاء وإمكانات تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها. واستعرض سموه ورئيس المجلس الأوروبي - خلال الاتصال - مستجدات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، إلى جانب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وشددا في هذا السياق على ضرورة التهدئة والتحرك العاجل للمجتمع الدولي للدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على حل الدولتين، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في قطاع غزة وضمان إيصال مساعدات كافية ومستدامة إلى سكانه، مشدداً على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتكثيف الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم المساعي الدولية الإنسانية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. من جانبه، عبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره وتقديره لدور دولة الإمارات الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية عبر مختلف الطرق الممكنة إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تعاونه مع الإمارات في هذا الشأن لتعزيز الجهود الإنسانية في القطاع.

محمد بن زايد:

• الإمارات ستواصل سياستها الإنسانية بالتعاون مع شركائها في العالم.

• دعم التنمية ومواجهة الأمراض بما يسهم في تغيير حياة الناس إلى الأفضل.