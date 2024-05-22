حشر بن مكتوم يفتتح معرضي "كابسات" و"إنتيغريت ميدل إيست" بمركز دبي التجاري العالمي

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام اليوم رسمياً الدورة الـثلاثين من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2024" (CABSAT) والنسخة الثانية لمعرض "إنتيغريت ميدل إيست" (Integrate Middle East) في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتواصل هذان الحدثان الرائدان في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة حتى بعد غد.

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بجولة في أرجاء المعرضين والتقى ممثلي الشركات العارضة والمشاركين، وأبرز الخبراء في هذه المجالات من الصين وفرنسا وألمانيا.

وزار مجموعةً من الأجنحة، من ضمنها أجنحة "الياه سات" و"عرب سات" و"نيل سات" و"إبسون"، والاستديو الافتراضي لشركة (PixoJam) وشاهد سموه عرضاً لأحدث ابتكاراتها.. وتفقد جناح "الشركة الخليجية الأولى" واطلع على حلولها المبتكرة وتصاميم منظوماتها.. وجناح "مشاريع الواحة" وشاهد الحلول والمنتجات التي تتيحها للشركات ضمن مُختَلَف القطاعات.



جاء ذلك بحضور عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن، وماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف معرض "كابسات 2024" هذا العام أكثر من 450 شركة عارضة من أكثر من 120 دولة ويستقطب الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الهندسة ودمج الأنظمة والبث، والمحتوى والأقمار الاصطناعية والابتكارات الرقمية، ليشكّل بذلك منصةً مثالية للتواصل والتعرف على أحدث التطورات في تلك المجالات.



ويشهد معرض "كابسات 2024" فعاليات تشمل "صالون الإنتاج المشترك" المخصص لتوطيد الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في المحتوى العربي.. ويجمع خلال فعاليات "كونغرس المحتوى" و"قمة سات إكسبو" أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً بارزاً عالمياً لمناقشة الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة.

ويتيح الحدث فرصة فريدة أمام الزوار للقيام بجولة في مرافق الإنتاج عالمية المستوى التي تقدمها مدينة دبي للأستوديوهات، التابعة لمجموعة "تيكوم"، والتي تعدّ أكبر مركز للإعلام والترفيه والبث في المنطقة والشريك الاستراتيجي لمعرض "كابسات 2024"، ولديها أكبر المسارح الصوتية في المنطقة والاستديوهات ومواقع التصوير الخارجية والداخلية ومكاتب الإنتاج واستديوهات التسجيل وغيرها.

وأوضح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج أن التوجّه نحو التحوّل الرقمي والاستفادة من المهارات والمواهب المحلية يسهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في القطاع الإبداعي على مستوى المنطقة.

وقال: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في طليعة المشهد الإبداعي ضمن رؤية شاملة لريادة المستقبل.. لذا نحرص في مدينة دبي للاستديوهات على مواصلة دورنا البارز في دعم رؤية دبي لتحقيق التميز الإبداعي والثقافي، حيث تتوافق جهودنا دوماً مع مستهدفات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2024"، نفخر بإسهامنا في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والبثّ المرئي والمسموع والاستفادة من آفاقها الواعدة".

وتهدف النسخة الثانية من "إنتيغريت ميدل إيست"، التي تقام بالتزامن مع "كابسات 2024" وفي الموقع ذاته، إلى جمع قادة التكنولوجيا في مجالات دمج النظم والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية واستقطاب المشترين من مختلف قطاعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستقطب الحدث أكثر من 250 شركة عارضة من 120 دولة لاستعراض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات وحلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.

ومن المتوقّع أن يحقق "إنتيغريت ميدل إيست 2024" نجاحاً لافتاً يوازي ما شهدته نسخة العام 2023، لما سيقدّمه من منتجات وحلول مبتكرة مثل اللوحات الرقمية التفاعلية وأجهزة محاكاة المنزل الذكي والساحات التجريبية للمؤتمرات ومناطق التعلم التفاعلية وعروض الإضاءة والتقنيات التعليمية المتطورة وغيرها.

وتتطرق نسخة هذا العام من قمة "إنتيغريت ميدل إيست" إلى موضوعات مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة، مثل تقنيات السرد التفاعلي والأجهزة الرقمية والابتكارات السمعية البصرية الاحترافية ومستقبل هندسة الترفيه، فضلاً عن مواضيع مختلفة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئة الحضرية وإدماج البرامج السمعية البصرية الاحترافية وإمكانات سوق الواقع المختلط.

ويستضيف معرض "إنتيغريت ميدل إيست 2024" نخبة من المتحدثين وخبراء الصناعة الذين سيزودون الزوار بمعلومات ورؤى قيمة وفرص جديدة للتواصل.

وقال أبيشيك جاناباثي، مدير في مركز دبي التجاري العالمي: "معرض "كابسات 2024" في نسخته الثلاثين، و"إنتيغريت ميدل إيست 2024"، بنسخته الثانية يعتبران منصتين رائدتين تستقطبان أبرز اللاعبين ضمن قطاعات الإعلام والبث والأقمار الصناعية والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية.. وتشكّل إقامتها في موقع مشترك خطوة استراتيجية تتيح للعارضين والزوار فرصاً وفيرة ومميزة للنمو والتواصل وعرض أحدث الحلول والمنتجات للعملاء .. وتَعِد صناع المحتوى والمهتمين بالوسائط الإعلامية بمعلومات جديدة وقيمة حول الاتجاهات التي تشكّل هذا القطاع.. ونرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة هاتين الفعاليتين الرائدتين والاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمانها".

ويساهم معرض "كابسات 2024" بنسخته الثلاثين والنسخة الثانية من "إنتيغريت ميدل إيست" في توفير منصة تحويلية لكل من الزوار والعارضين، بما يتيح لهم استكشاف فرص الأعمال الناشئة ضمن القطاعات الأساسية، مثل التعليم والإعلام والترفيه والضيافة والتجزئة والاتصالات والشركات والفعاليات والعقارات.. ويتوقع أن يستقطب "كابسات" نحو 18 الف زائر، وأن يسجل "إنتيغريت" حضورا بنحو عشرة آلاف زائر .