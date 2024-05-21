استشارة قانونية

هل تعتد المحكمة برسائل "الواتس آب" لإثبات واقعة السب ؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ :

قامت زوجتي بتقديم شكوى ضدي بالسب والتهديد عبر تطبيق "الواتس آب"، مع العلم ان زوجتي مقيمة خارج الدولة، وعندما دخلت إلى الدولة قدمت بلاغا ضدي والسؤال هل التسجيلات التي قدمتها يعتد بها لإثبات الواقعة ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

رسائل الواتساب سواء الكتابية أو الصوتية تتمتع بحجية في الإثبات بشرط إثبات طرفي الرسائل والمحادثات وعلى أن يقدم بلاغ السب خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة وإلا يسقط الحق في الشكوى

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