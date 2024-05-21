«آيسنار أبوظبي 2024» ينطلق اليوم بمشاركة 35 دولة

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2024)، وتستمر حتى 23 مايو الجاري، تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتستقطب النسخة الحالية من المعرض مشاركات واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن والحماية، من 35 دولة، وبلغ عدد العارضين 210 شركات، منها 84 شركة عارضة إماراتية.

ويشكل «آيسنار أبوظبي 2024» منصة عالمية رائدة، تجمع تحت مظلتها القادة والخبراء المتخصِّصين في مجالات الشرطة والأمن وإدارة الأزمات والأمن السيبراني، بهدف توفير الحلول الأمنية، واستشراف مستقبل القطاع من خلال تطوير مفاهيم الأمن الوطني.

كما تنطلق أعمال مؤتمر «آيسنار 2024»، المصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، على مدار يومي 21 و22 مايو الجاري تحت شعار «استشراف مستقبل الأمن»، وتنظمه وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك.

ويجمع المؤتمر نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين من حول العالم، المعنيين بالأمن والأمن السيبراني وإنفاذ القانون وحماية البنى التحتية والمرافق الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية، تهدف إلى تعزيز مسارات الابتكار الأمني، لتتماشى مع التحولات العالمية، وصقل مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، كما يشكل المؤتمر منصة دولية لتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة القضايا الأمنية المُلحة بين صنّاع القرار والمتخصصين.

وتجري، خلال المؤتمر، مناقشات مكثفة لمجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي واتجاهات الأمن الوطني واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية، واستراتيجيات الشرطة، والشرطة القائمة على الأدلة، والتدابير اللازمة لضمان الاستدامة في الأمن الوطني

ويناقش رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، «دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الأمن الوطني والتعاون الدولي».

وتشهد الدورة الحالية إطلاق ست فعاليات جديدة تقام للمرة الأولى على هامش المعرض، التي تمثّل إضافة نوعية للفعاليات التي تنطوي تحت مظلة المجموعة، وتسهم في تعزيز إقامة الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات للعاصمة أبوظبي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، إضافة إلى دورها الحيوي في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتوطينها في الدولة.

في سياق متصل، أعلن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عن مشاركته في الدورة الثامنة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2024»، مشيراً إلى أن مشاركته تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز فرص عرض القدرات والتقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات للشركات الأعضاء في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حيث يُعدُّ معرض «آيسنار» منصة مهمة تشهد مشاركات واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن والحماية.

ويضم جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الأمن والحماية من أبرزها، شركة ساب، وشركة أفانت جارد، وشركة سي إيه إي، وذلك لاستعراض أبرز الأنظمة والحلول المتقدمة في مجال الأمن ودرء المخاطر.

وقالت رئيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية منى أحمد الجابر: «تعكس مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في (آيسنار 2024)، الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات المتقدمة بين الشركات الأعضاء في المجلس ونظرائها العالميين. كما ترسخ المشاركة سعي المجلس نحو الدفع بالشركات للوصول إلى أحدث الحلول والابتكارات الحديثة في مجال الأمن والحماية، من خلال الاطلاع على الخبرات وتبادل المعرفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو المستدام لأعضاء المجلس وتبني أفضل الممارسات والابتكارات والحلول الفاعلة للتحديات الحديثة والمستقبلية.

من جانبها، أكدت المدير العام لدى شركة «ساب» في الإمارات، هيلين بيتمان، أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2024)، يمثّل منصة قيّمة لتعزيز شراكاتنا في دولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة في منظومة الأمن.

وأكدت التزم «ساب» بتوطيد شراكاتها المحلية من خلال ترسيخ الابتكار، ودعم المبادرات الوطنية، إضافة إلى ضمان أعلى معايير التميّز ضمن حلولها المتنوعة، وبيّنت أن الشركة كانت دائماً ركناً أساسياً من أركان قطاع الدفاع والأمن في الإمارات، وقد عززت تقنياتنا المتطورة وجهودنا المشتركة مع الجهات العسكرية والمدنية على حد سواء التزامنا بتمكين الأمن الوطني للدولة. وذكرت أن الشركة سوف تستعرض خلال المعرض نظام دبلوي نت DeployNet، وهو نظام اتصالات متطور تم تصميمه وتصنيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل دعمه للتردد المزدوج، يوفر دبلوي نت اتصالات موثوقة وآمنة، حتى في أكثر المناطق الحرجة والصعبة، مشيرة إلى أن القدرات المتطورة للنظام والتحسينات الأخيرة المضافة إليه، تجعل منه حلاً أساسياً في الأزمات وعمليات الأمن القومي.

منى الجابر:

• مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في المعرض ترسخ السعي للوصول إلى أحدث الابتكارات الحديثة في الأمن والحماية.

هيلين بيتمان:

• المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر منصة قيّمة لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة في منظومة الأمن.