65.5 مليون درهم حصيلة المزاد العلني لأرقام المركبات المميزة في دبي

بلغت حصيلة إيرادات أول مزادٍ علني لعام 2024 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي 65 مليوناً و588 ألف درهم، بزيادة قاربت 28% على المزاد السابق الـ(114)، الذي حقق 51 مليوناً و216 ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وحقق الرقم (AA16) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(7) ملايين و(320) ألف درهم، تلاه الرقم (AA69) بـ(6) ملايين درهم، والرقم (AA999) بـ(4) ملايين و(50) ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني (90) رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وتتبع هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.