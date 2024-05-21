خالد بن محمد: الصناعة الدفاعية تثبت الكفاءة العالية للكوادر الوطنية

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة «إيدج»، الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والشركة الإيطالية «فينكانتييري»، لإطلاق «ميسترال»، المشروع المشترك لبناء السفن بين الشركتين في أبوظبي.

وسيستفيد المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في شهر فبراير الماضي، من الفرص العالمية لتصميم وتصنيع السفن الحربية المتقدمة.

وتمتلك مجموعة «إيدج» حصة قدرها 51% في المشروع الذي سيتم منحه حقوقاً رئيسة في الطلبيات من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعدداً من الطلبيات الاستراتيجية المقدمة من دول أعضاء مختارة في «الناتو»، مع مجموعة تجارية من الطلبات تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك برامج ومبادرات الصناعة الدفاعية والعسكرية، التي تثبت الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرة الشركات الوطنية على مواكبة آخر التوجهات العالمية التي تعتمد على الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم الدقيقة لبناء قدرات تنافسية قادرة على استشراف مستقبل الصناعات الدفاعية تماشياً مع متطلبات القطاع، وفقاً لأعلى وأرقى معايير الجودة والتميّز.

وأعقب توقيع الاتفاقية مباشرة الإعلان عن طلبية كبيرة من قوات خفر السواحل الإماراتية لشراء 10 سفن دوريات بحرية متقدمة تقنياً بطول 51 متراً، بقيمة 400 مليون يورو. وتعدّ سفن الدوريات بطول 51م من طراز «P51MR»، المستندة إلى فئة «Saettia» ذات الفعالية المثبتة، سفناً حديثة تتميز بنمطيتها العالية، وثباتها في ظروف البحر القاسية، وانخفاض القدرة على اكتشافها بوساطة الرادار، ومرونة تشغيلية عالية. حضر مراسم توقيع الاتفاقية فيصل عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، والأميرال إنريكو كريديندينو، رئيس البحرية الإيطالية، وحمد محمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، والدكتور بييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة فينكانتييري؛ والدكتور داريو ديستي، المدير العام لقسم السفن البحرية في فينكانتييري.