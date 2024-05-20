ما هي أهمية براءة الذمة عند اخلاء المستأجر للعقار ؟

ورد سؤال من قارئ :

أنه كان مستأجرا لعقار سكني وقام بإخلائه قبل نحو سنتين من الآن وقام بتسديد كل المستحقات المترتبة عليه ولديه شهادة براءة ذمة من قبل الجهات المعنية، لكنه تفاجأ بعد كل هذه المدة بأن صاحب العقار قد رفع عليه دعوى قضائية في المحكمة فحكم القاضي لصالح المدعي عليه بناء على المستندات المقدمة واثبات براءة الذمة ، لكن المدعي طلب الاستعانة بخبير في هذه القضية فهل سيغير ذلك من حكم المحكمة ؟



الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

براءة الذمة من الجهات المعنية مثل الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي وخلافه تقتصر حجيتها وإثبات براءة الذمة على الالتزامات الخاصة بالجهات الصادر منها براءة الذمة ولكنها لا حجية لها فيما عدا ذلك مثل أي مستحقات للمؤجر كبدل إيجار أو صيانة حال كانت على المستأجر بناء على اتفاق بين الطرفين أو غير ذلك مما لا يكون ثابت ببراءة الذمة.

وعليه تكون مهمة الخبير وحكم المحكمة حسب نوع مطالبات المؤجر وما إذا كانت هناك براءة ذمة تشملها من عدمه، هذا في حال ان المستأجر لم بخطر المؤجر، اما اذا كان قد اخطره بنية الاخلاء او الاخلاء فلا شيء عليه

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