طقس اليوم صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10، والمد الثاني عند الساعة 23:37، والجزر الأول عند الساعة 16:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:17.