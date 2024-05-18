رئيس الدولة يبحث مع رئيس كازاخستان علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، علاقات الصداقة الوثيقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وهنأ سموه، خلال الاتصال، الرئيس قاسم جومارت توكاييف بمناسبة ذكرى ميلاده، متمنياً له دوام الصحة والسعادة والعمر المديد.

من جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن شكره لسموه، لتهنئته، معرباً عن تقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عبّرت عما يجمع البلدين من علاقات راسخة، وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة.

من جانب آخر، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيلكس تشيسكيدي.

وبحث سموه ورئيس الكونغو الديموقراطية، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين، وتعزز مصالحهما المشتركة.

وقدّم رئيس الكونغو الديموقراطية إلى سموه، تعازيه في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإلى عموم أسرة آل نهيان الكرام، فيما شكره سموه على ما عبّر عنه من مشاعر صادقة تجاه الإمارات وشعبها.

وتناول الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.