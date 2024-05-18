«طرق دبي» تعدل أوقات حركة مرور الشاحنات بشارع محمد بن زايد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين

وقالت الهيئةفي تغريدة عبر منصة إكس:«إلى سائقي الشاحنات، إليكم أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين. يرجى استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات، أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر».