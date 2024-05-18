برلمان البحر الأبيض المتوسط يكرم «وطني الإمارات»

كرم برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي يتخذ من إيطاليا مقراً له، مؤسسة وطني الإمارات، عن فئة «أفضل برنامج داعم للشباب».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم تكريم المدير التنفيذي للمؤسسة، ضرار بالهول الفلاسي، خلال حضوره مؤتمر البرلمان في اليونان.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود المؤسسة الاستثنائية في تمكين الشباب الإماراتي وتعميق الوعي المعرفي والسياسي لدى الشباب في العمل الحكومي البرلماني، من خلال إطلاق «برنامج البرلمانيون الشباب» الذي يجسد التزام دولة الإمارات دعم الشباب وتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل.

ويعد برنامج «البرلمانيون الشباب»، الذي انطلق مطلع عام 2023 بادرة رائدة لدعم الشباب في العمل البرلماني، وتعزيز العلاقة بين الشعب وقيادته، وتشجيع ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة من الشباب للعمل البرلماني، ليسهم في عملية التمكين السياسي وتعميق الوعي المعرفي والسياسي لدى الشباب في العمل الحكومي البرلماني.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور الشباب الإماراتي في التنمية السياسية، وإلهامهم ليكونوا رواداً في العمل البرلماني، إضافة إلى تحفيز البحث العلمي الميداني، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في العمل البرلماني للشباب.