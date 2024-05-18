توصيات من «استشاري الشارقة» لدعم الثروة السمكية

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس، برئاسة جاسم محمد الهناوي النقبي، توصيات عدة داعمة للثروة السمكية، على أن ترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في الإمارة.

وأقرت اللجنة في نهاية الاجتماع، صياغة التوصيات التي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة، من حيث تنمية الثروة السمكية، وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد، والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى إمارة الشارقة، بحيث يتم رفع تلك التوصيات تمهيداً لعرضها على المجلس في جلسته المقبلة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ11. وأكدت اللجنة أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات هيئة الشارقة للثروة السمكية في تعزيز نجاحات القطاع السمكي، الذي يمثل أهمية قصوى في تدعيم اقتصاد الإمارة، وتحقيق تطلعات المجلس الاستشاري وفق خططه لتنمية المخزون السمكي، وتلبية حاجة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.

وصاغت اللجنة، التوصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة المخصصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، وإطلاعهم على ما رفعه الأعضاء من توصيات في ختام مناقشة المجلس للهيئة. وشددت اللجنة على ما يوليه المجلس من دعم وتمكين لدور الهيئة الذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي.