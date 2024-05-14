«دبي لرعاية النساء والأطفال» تحصد جائزة حسن ويراجودا للحماية

كرّمت وزارة الخارجية الإندونيسية مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بجائزة حسن ويراجودا للحماية 2023، تقديراً لجهودها الفعّالة والملموسة في دعم وحماية حقوق الأطفال والنساء، حيث تمَّ ترشيح المؤسسة من قبل القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في دبي، بسبب دورها المحوري في مجال دعم النساء والأطفال، ومساهمة المؤسسة في مساعدة المواطن الإندونيسي، وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها في دبي.

وتعتبر القنصلية واحداً من أبرز الشركاء الداعمين للمؤسسة الذين يشاركونها رؤية مماثلة في حماية النساء والأطفال.

وتمنح وزارة خارجية جمهورية إندونيسيا جائزة حسن ويراجودا للحماية سنوياً منذ عام 2015، حيث تم اختيار اسم حسن ويراجودا لدور وزير الخارجية السابق كمبادر ورائد في حماية المواطن وتعميم الكيان القانوني الإندونيسي في الخارج، حيث جعل من حماية المواطن الإندونيسي إحدى أولويات السياسة، وقد تمَّ تقديم الجائزة لعام 2023 إلى 23 فائزاً، سواء من الأفراد أو المؤسسات، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين والشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والصحافيين. ويعكس هذا الاستحقاق التقدير العالمي للجهود الجادة والفعّالة التي بذلتها وتبذلها المؤسسة في تعزيز حقوق الأطفال والنساء، حيث إنها أول مؤسسة في دولة الإمارات تحصل على الجائزة، كما يشكل حافزاً إضافياً لتحقيق المزيد من التفاني والإلهام في سبيل بناء مجتمع أكثر عدالة ورعاية، من خلال مواصلة العمل وتطوير مجالات الجهود الإنسانية.

وحظيت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بسمعة محلية وإقليمية وعالمية متميزة نتيجة لجهودها في حماية النساء والأطفال، ومكافحة جرائم الاتجار في البشر، ونتيجة لتفانيها واجتهادها في تعزيز حقوق النساء والأطفال وتوفير الحماية لهم ضد أشكال مختلفة من الاعتداء والاستغلال، حيث تشمل جهودها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذين يعانون التمييز، أو يتعرضون للعنف الأسري أو جرائم الاتجار في البشر.

وأكدت مدير عام المؤسسة، شيخة سعيد المنصوري، أن الحصول على جائزة حسن ويراجودا للحماية 2023 يعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت بفضل روح الفريق التي تعمل بها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، معربة عن فخرها بثقافة التعاون والتكافل التي تسود بيئة العمل، والتي تشكل القاعدة الأساسية لتحقيق الأهداف. وأضافت أن الجائزة تعتبر دليلاً على التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز حقوق النساء والأطفال وحمايتهم، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها لتحقيق رؤية دبي في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، مؤكدة أن هذا التكريم يرفع من حجم مسؤوليات المؤسسة، ويعزز الإيمان بأهمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال تقديم أفضل الممارسات لتعزيز حقوق النساء والأطفال الذين يحظون بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة.

• الاستحقاق يعكس التقدير العالمي للجهود الفعّالة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز حقوق الأطفال والنساء.